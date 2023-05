Giro 2023: Vergeet Thomas en Roglic, tweede week kent verrassende ‘winnaars’

De prijzen worden in een grote ronde pas na drie weken uitgereikt, maar op basis van de tweede Giro-week zijn Bruno Armirail, Nicolas Prodhomme en Alessandro De Marchi de grote ‘winnaars’. Van Giro-pretendenten Geraint Thomas en Primož Roglič is geen spoor in de top-10.

In de tweede week van de Giro d’Italia hielden de klassementsrenners de kaarten vooral tegen de borst, en dus kregen andere renners de kans om te schitteren. Bruno Armirail was de grote winnaar van de tweede week. De Fransman van Groupama-FDJ kreeg in de veertiende etappe naar Cassano Magnago een vrijgeleide van de mannen van INEOS Grenadiers en wist zo de roze trui te veroveren.

Op de tweede plek in het klassement – opgemaakt op basis van de uitslagen in de tweede week – volgt Nicolas Prodhomme. De 26-jarige renner van AG2R Citroën viel de voorbije dagen niet direct op, maar kwam wel telkens op tijd binnen en zat in de veertiende etappe mee in de vlucht op weg naar Cassano Magnano. Deze vlucht kreeg een voorsprong van ruim twintig minuten cadeau: dit is een verklaring voor de goede uitgangspositie van Prodhomme.

The fight for the overall classification was almost non-existent in the second week of the #Giro.

An overall classification of only the second week would have these results, with the usual breakaway riders in the top positions. pic.twitter.com/LiDmpwrypr

— Raúl Banqueri (@raulbanqueri) May 22, 2023