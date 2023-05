Giro 2023: Thomas vindt het ‘een beetje raar’ dat Evenepoel opgaf vóór de rustdag

Geraint Thomas is de nieuwe leider in de Ronde van Italië, nadat Remco Evenepoel zondagavond opgaf na een positieve coronatest. Op de persconferentie van maandag reageerde Thomas al op het verdwijnen van Evenepoel uit de ronde. Nadien sprak hij er ook nog over tijdens Watts Occuring, een podcast van hemzelf en Luke Rowe.

In de podcast zei Thomas dat hij het ‘een beetje raar’ vindt dat Evenepoel zondagavond uit de ronde stapte. “Het nu een rustdag is, dus je zou kunnen denken dat ze nog een dag wachten en hopen op beterschap”, aldus G. “Ze hadden niets kunnen zeggen om dan te kijken hoe hij dinsdagochtend wakker zou worden. Hij moet écht wel ziek zijn.”

Ook had Thomas het nog over een eventuele Tourdeelname van Evenepoel. “In zijn entourage wordt nu blijkbaar gezegd dat hij de Tour niet zal rijden. Ik vind dat hij wel naar de Tour moet”, aldus de 36-jarige renner.

Op de persconferentie zei de Brit dat het afstappen van Evenepoel niet maakt dat INEOS Grenadiers anders zal gaan koersen, maar in de podcast erkent hij dat er weldegelijk iets gaat veranderen. “We zullen het vanaf nu iets anders aanpakken. We hebben vijf man bij de eerste veertien. Toen het nieuws over Evenepoel binnenkwam, hadden we allemaal een zoomcall. Het sloeg in als een bom.”

