Giro 2023: Team Corratec-Selle Italia verliest ook een renner door corona

Het blijft coronaopgaves regenen in de Giro d’Italia. Stefano Gandin zal vandaag niet aan de start verschijnen van de elfde etappe naar Tortona. De Italiaan van Team Corratec-Selle Italia is positief getest op het virus.

De Giro d’Italia is, met name de laatste dagen, in de ban van het coronavirus. Gandin is zeker niet de eerste renner die moet opgeven met een coronabesmetting. Zo gingen toppers als Remco Evenepoel, Rigoberto Urán, Aleksandr Vlasov, Domenico Pozzovivo en Filippo Ganna hem al voor.

Gandin is alweer de 27ste uitvaller in deze Ronde van Italië. Dinsdag 16 mei zal als bijltjesdag de boeken ingaan. Positieve coronatests en ziektegevallen hebben voor maar liefst dertien opgaves gezorgd op de eerste dag van de tweede week van de ronde.

De 27-jarige Gandin was in de eerste week nog in de aanval in de etappes naar respectievelijk San Salvo en Salerno. Zijn ploeg Team Corratec-Selle Italia moest eerder al afscheid nemen van Valerio Conti. De kopman van de ploeg kwam al vroeg in de Giro ten val en brak zijn bekken.

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

