Giro 2023: Starttijden lange tijdrit naar Cesena – Wie komt wanneer in actie?

Etappe negen in de Giro d’Italia is een zeer belangrijke. De renners maken zich namelijk op voor een tijdrit van 35 kilometer tussen Savignano sul Rubicone en Cesena. Wie komt wanneer in actie? WielerFlits maakt een overzicht!

De eerste tijdrit in de Giro d’Italia was slechts 19,6 kilometer lang. Toch won Remco Evenepoel toen met een verschil van maar liefst 22 seconden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de verschillen in de tweede tijdrit opnieuw groot gingen zijn. Het parcours van deze tijdrit is hoofdzakelijk vlak. Hier en daar zien we golvende wegen, maar echt klimmen zullen de tijdrijders niet moeten doen.

Veljko Stojnić is de allereerste renner die zal beginnen aan de tijdrit aanstaande zondag. De renner van Corratec staat laatste in het algemeen klassement, waardoor hij als eerste in actie moet komen. Andreas Leknessund, de leider van de Giro d’Italia, start om 16.28 uur als laatste.

De renners moeten rekening houden met flink wat regen tijdens de tijdrit. Er wordt namelijk de hele dag regen voorspeld. De temperaturen zullen ook niet boven de 15 graden Celsius uitkomen, wat ervoor zorgt dat het een frisse dag zal worden. De wind waait uit het noorden met een kracht van 3 Beaufort.

Starttijden Nederlanders

13.17 uur – Daan Hoole (Trek-Segafredo)

13.18 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

14.18 uur – Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

14.48 uur – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

15.03 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

15.25 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

15.40 uur – Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Starttijden Belgen

13.26 uur – Otto Vergaerde (Trek-Segafredo)

13.33 uur – Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty)

14.03 uur – Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck)

14.14 uur – Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty)

14.24 uur – Pieter Serry (Soudal Quick-Step)

14.58 uur – Harm Vanhoucke (Team DSM)

15.12 uur – Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty)

15.23 uur – Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step)

15.30 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

15.46 uur – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

16.25 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Starttijden favorieten algemeen klassement, volgens onze voorbeschouwing

15.41 uur – Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

15.43 uur – Hugh Carthy (EF Education-EasyPost)

15.52 uur – Jack Haig (Bahrain Victorious)

16.04 uur – Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

16.07 uur – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

16.13 uur – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

16.16 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16.19 uur – João Almeida (UAE Emirates)

16.22 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

16.25 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Starttijden favorieten ritzege, volgens onze voorbeschouwing



15.05 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

15.06 uur – Ben Healy (EF Education-EasyPost)

15.18 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

15.40 uur – Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

15.49 uur – Jay Vine (UAE Emirates)

16.01 uur – Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

16.13 uur – Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers)

16.16 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16.19 uur – João Almeida (UAE Emirates)

16.22 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

16.25 uur – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)