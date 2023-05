Giro 2023: Sinkeldam kan kopman Groves niet langer ondersteunen

De eerste Nederlander heeft de Giro d’Italia verlaten. Het gaat om Ramon Sinkeldam: de renner van Alpecin-Deceuninck kampt met maagproblemen. Dit is ook een bittere pil voor kopman Kaden Groves, aangezien Sinkeldam een belangrijke pion was in de sprinttrein van de Australiër.

Sinkeldam was in de eerste sprintritten nog belangrijk voor Groves, die het voorlopig moet doen met twee derde plekken. De 34-jarige Sinkeldam kreeg echter last van maagklachten en is niet voldoende hersteld voor de vijfde etappe naar Salerno. “We wensen Ramon een spoedig herstel”, laat Alpecin-Deceuninck weten via social media.

Sinkeldam is de vierde renner die de Giro d’Italia moet verlaten. Dinsdag stapte de eerste bergkoning in deze Giro, Paul Lapeira, al uit koers en vandaag volgen er nog drie opgaves.

Sinkeldam is namelijk niet de enige renner die vandaag niet aan de start zal verschijnen van de vijfde etappe. Ook Valerio Conti (bekkenbreuk) en Rémy Rochas (niet fit) geven er de brui aan.

Bad news. @RSinkeldam will not start the fifth stage of the Giro d’Italia. Ramon has stomach problems and has not recovered sufficiently after yesterday’s stage. We wish him a speedy recovery.#alpecindeceuninck #GirodItalia pic.twitter.com/ap5IUrEsf2 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) May 10, 2023

