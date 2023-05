Giro 2023: Sepp Kuss ziet vinger tussen zijn spaken komen

Sepp Kuss, de belangrijkste man voor Primož Roglič in de Italiaanse bergen, blesseerde woensdag tijdens de elfde etappe van de Giro d’Italia op ongelukkige wijze een vinger. De Amerikaan kwam met zijn hand tussen zijn spaken, op het moment dat hij zijn overschoenen wilde uittrekken.

Kuss was eerder in deze Giro al – met gevaar voor eigen vingers – aan het pielen met zijn versnellingsapparaat. Toen liep het nog met een sisser af, maar nu kwam één vinger onder het bloed te zitten. De ronde-arts wist dit echter vakkundig op te lossen.

“Ik deed mijn overschoenen uit en opeens zat ik met mijn hand in mijn voorwiel”, keek Kuss met Cyclingnews terug op het incident. “Ik kan op hoge snelheid makkelijk een batterij van mijn achterderailleur verwisselen, maar mijn overschoentjes uitdoen blijkt te moeilijk”, zegt de renner met enige zelfspot.

Lees ook: Met gevaar voor eigen vingers: Sepp Kuss pielt in afdaling aan versnellingsapparaat

“Er zijn al veel incidenten geweest in deze Giro, maar zo gaat het nu eenmaal. Op de ‘makkelijke dagen’ kun je zomaar de ronde verliezen. Het is lang niet altijd te controleren”, aldus Kuss, die vertrouwen heeft in zijn Sloveense kopman. “Primož ziet er goed uit en groeit naar zijn beste vorm. De zware ritten moeten nog komen.”