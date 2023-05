Met gevaar voor eigen vingers: Sepp Kuss pielt in afdaling aan versnellingsapparaat

Het liep uiteindelijk allemaal goed af, maar Sepp Kuss nam vandaag in de derde etappe van de Giro d’Italia toch behoorlijk veel risico. De renner van Jumbo-Visma kreeg in een afdaling te maken met schakelproblemen en probeerde dit – al rijdend – zelf op te lossen.

Kuss reed op dat moment op een reservefiets en die schakelde niet naar behoren. Daarop besloot de Amerikaanse klimmer al fietsend aan zijn elektronische schakelsysteem, de SRAM eTap, te pielen. Het zorgde voor enkele hachelijke momenten en beelden en uiteindelijk viel zelfs de oplaadbare accu op de grond.

Kuss kwam na zijn problemen met zijn versnellingsapparaat nooit meer echt in koers en kwam uiteindelijk op achterstand binnen. De renner eindigde als 84ste in de daguitslag, in een groepje op meer dan twee minuten van ritwinnaar Michael Matthews.

Zijn ploeg Jumbo-Visma besloot eind vorig jaar over te stappen van Shimano naar de Amerikaanse materiaalfabrikant SRAM.

🚴🇮🇹 | Sepp Kuss wat ben je allemaal aan het doen? 😲 De renner van Jumbo-Visma heeft materiaalpech en probeert dat heel gevaarlijk op te lossen. #Giro 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/dLB6RIrpN5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 8, 2023