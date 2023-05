Giro 2023: David Dekker, Samuele Zoccarato en Florian Stork verlaten de koers

David Dekker, Samuele Zoccarato en Florian Stork hebben de Giro d’Italia verlaten. De Nederlander van Arkéa Samsic, de Italiaanse renner van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en de Duitse renner van Team DSM stapten in etappe acht uit de rittenkoers.

Dekker sprintte in etappe twee naar San Salvo nog naar een tweede plaats. De Nederlander moest toen alleen Jonathan Milan voor zich dulden. In etappe vijf naar Salerno kwam Dekker echter zwaar ten val tijdens de sprint. Mark Cavendish ging tegen de grond in de gietende regen en Dekker kon de val niet ontwijken.

Zoccarato kleurde tijdens etappe vijf van de Ronde van Italië de koers nog. Samen met Thomas Champion en Stefano Gandin zat hij in de vroege vlucht. Zoccarato bleef als laatste voor het peloton uitrijden, maar was kansloos tegen de sprintersploegen. De sprint die volgde werd gewonnen door Kaden Groves.

Stork was bezig aan zijn debuut in een grote ronde. De 26-jarige Duitser reed een eerder anonieme ronde. Een 58ste plaats in de openingstijdrit naar Ortona was het beste resultaat voor Stork, die voornamelijk in dienst reed van onder meer Andreas Leknessund.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8