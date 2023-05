Giro 2023: Peloton blijft geteisterd worden door regenbuien, ook tijdens tijdrit

De regenval zal het peloton in de Giro d’Italia blijven achtervolgen. Het blijft niet bij de natte pakken die woensdag gehaald zijn in de rit naar Salerno. Ook zondag tijdens de individuele tijdrit naar Cesena zal neerslag vallen, verwacht Weeronline.

“Het blijft voorlopig ronduit wisselvallig in grote delen van Italië en dat is slecht nieuws voor de toeschouwers en de renners van de Giro d’Italia. Voor de etappes van donderdag en vrijdag zien de omstandigheden er wel prima uit”, laat meteoroloog Berend van Straaten weten. “Tijdens de etappes in Napoli en Capua bestaat het weerbeeld uit een mix van wolkenvelden en zon. Gedurende deze etappes blijft een enkele bui mogelijk, maar zo nat als woensdag verloopt het zeker niet.”

“Voor de etappe op zaterdag 13 mei worden er enkele pittige regen- of onweersbuien verwacht in de omgeving van Terni. Deze buien zullen pas later op de dag ontstaan en vooral in de namiddag en avond over de regio gaan trekken. Er bestaat dus een kans dat een groot deel van de etappe droog verloopt.”

Kletsnatte tijdrit

Slecht nieuws wordt verwacht voor de tijdrit van zondag. “Het ziet er naar uit dat de tijdrit op zondag 14 mei weer kletsnat gaat verlopen. Er trekt namelijk een actief regengebied over de noordelijke helft van Italië waardoor het geruime tijd gaat regenen. De temperatuur ligt tot de rustdag – tijdens de etappes – veelal tussen 18 en 23 graden”, verwacht de meteoroloog.

“Ook na de rustdag blijft het wisselvallig in Italië met bijna dagelijks kans op buien. Het is nog ietwat onzeker, maar het ziet er niet naar uit dat de etappes na de rustdag geheel droog gaan verlopen. Dagelijks kan af en toe een bui vallen. Aan de temperatuur verandert weinig.”