Giro 2023: Slecht weer leidt (voorlopig) niet tot inkorting van tiende etappe

Update

Het is nog niet duidelijk of de tiende etappe van de Giro d’Italia in zijn volledigheid verreden worden. Vanwege de regen, wind en koude werd voor de start overwogen om de rit in te korten. Inmiddels zijn de renners wel vertrokken voor de rit.

Voor de start was er een overleg tussen de organisatie en de ploegen. Elk team vaardigde één renner af voor het overleg. “Er is sprake van rukwinden en lage temperaturen op de klim, maar ik vernam net de wind best zou meevallen”, zei Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma, voor de start tegen Het Laatste Nieuws. “Wij zijn alleszins voorbereid op een volledige etappe. Zolang de wegen berijdbaar zijn, begrijp ik overigens dat de organisatie de rit niet inkort of afgelast.”

Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond CPA, heeft op Twitter inmiddels meer informatie gegeven. “Om te bevestigen: er wordt momenteel besproken om de tiende etappe in te korten omdat het op de top van de klim drie graden is en regent op de top van de klim”, schrijft de Australiër. “Op de top zijn ook rukwinden voorspeld, plus aardsverschuivingen, heb ik gehoord. Alle betrokkenen zijn aanwezig. De keuze van de renners was om de meerderheid te volgen en de meerderheid wilde enkel de laatste zeventig kilometer afleggen.”

Update (12.41 uur)

Volgens de laatste berichten wordt de etappe verreden zoals gepland. “De ploegbussen rijden wel achter het peloton aan, zodat de renners in kunnen stappen als de omstandigheden te slecht worden”, meldt de NOS.