Giro 2023: Ook Oscar Riesebeek moet ziek opgeven

Het blijft opgaves regenen in de Giro d’Italia. Ook Oscar Riesebeek is niet van start gegaan in de tiende etappe van de ronde. De Nederlander kampt met verschillende ziekteverschijnselen, meldt Alpecin-Deceuninck.

“Na Ramon Sinkeldam en Nicola Conci, moet helaas ook Oscar Riesebeek de Giro d’Italia verlaten”, schrijft Alpecin-Deceuninck op sociale media. “Oscar kampt met koorts, moet hoesten en heeft diarree, naast enkele andere problemen. Tests voor corona, de griep en RSV (respiratoir syncytieel virus, red.) toonden allemaal een negatief resultaten. Dit suggereert een bacteriële longinfectie. Er was geen andere optie dan de wedstrijd verlaten. We wensen hem een spoedig herstel.”

In totaal zijn negen renners niet van start gegaan in de tiende etappe. Het gaat om Remco Evenepoel, Stefan Küng, Domenico Pozzovivo, Mads Würtz Schmidt, Rigoberto Urán, Rein Taaramäe, Sven Erik Bystrøm, Callum Scotson en dus Riesebeek. Vijf van hen hebben corona: Evenepoel, Pozzovivo, Urán, Bystrøm en Scotson.

