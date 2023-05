Giro 2023: Michael Matthews sprint zich in Melfi in bijzonder rijtje

Michael Matthews heeft enkele moeizame maanden achter de rug, maar vandaag stond de Australiër eindelijk weer eens in het middelpunt van de belangstelling. De renner van Jayco AlUla was de beste in de derde etappe van de Giro d’Italia, en fietst zich zo in een bijzonder rijtje.

Matthews is nu namelijk de 23ste renner in de geschiedenis die in alle drie de grote rondes minstens drie etappes heeft gewonnen. De 32-jarige coureur boekte vandaag zijn derde ritoverwinning in de Giro en er prijken al vier Tourritten en drie Vuelta-etappes op zijn erelijst. Matthews voegt zich nu in een bijzonder rijtje.

Wielergrootheden Eddy Merckx, Bernard Hinault, Freddy Maertens, Mark Cavendish, Mario Cipollini, Laurent Jalabert, André Greipel, Alessandro Petacchi, Miguel Poblet, Jean-Paul van Poppel, Guido Reybrouck, Rudi Altig, Pierino Baffi, Marino Basso, Guido Bontempi, Julio Jimenez, Fiorenzo Magni, Primož Roglič, Tony Rominger, Jan Svorada, Rik Van Looy en Rik Van Steenbergen gingen hem al voor.

📜 (abc) | 3x stage 🏆 in 🇮🇹🇫🇷🇪🇸 | #Giro Altig, P.Baffi, M.Basso, Bontempi, Cavendish, Cipollini, Greipel, Hinault, L.Jalabert, J.Jimenez, Maertens, Magni, MATTHEWS, E.Merckx, Petacchi, Poblet, J.-P. van Poppel, Reybrouck, Roglic, Rominger, Svorada, Van Looy, Van Steenbergen — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) May 8, 2023

