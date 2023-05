Giro 2023: Mark Cavendish en Arne Marit vallen door windvlaag in geloste groep

Het gebeurde buiten het zicht van de tv-camera’s om, maar meerdere fotografen in de karavaan van de Giro d’Italia hebben het wel zien gebeuren: een nieuwe valpartij van Mark Cavendish en Arne Marit in een groep met gelosten. De Britse en de Belgische sprinter werden door een windvlaag onderuit gehaald.

In de heuvelrit met start en finish in Napels werd een groepje sprinters al vroeg in de etappe gelost. Onder hen Cavendish, Marit, Niccolò Bonifazio, Andrea Vendrame en David Dekker, waarvan een aantal woensdag in de natte rit naar Salerno ook al hard was gevallen. Zij kwamen op meer dan 18 minuten over de finish in Napels.

Cav en Marit lagen donderdag dus weer op het asfalt. “Ik ben gevallen in een afdaling, omdat de wind me wegblies in een bocht”, schrijft de Intermarché-Circus-Wanty-renner op sociale media. “Dat is mijn derde valpartij in twee dagen. De komende dagen zullen moeilijk worden, maar we blijven vechten.”

Astana Qazaqstan kwam ’s avonds laat met een update over de situatie van Cavendish. “Hij voelt zich goed. Hij heeft wat nieuwe schaafwonden aan de rechterkant van zijn lichaam, maar geen serieuze blessures opgelopen.”

🇮🇹 MEDICAL UPDATE: @giroditalia After his crash on the descent in Stage 6 of the Giro @MarkCavendish feels good. He got some new brushes and abrasions on his right side of the body, but, generally, avoided any serious injury. #Giro #GirodItalia #AstanaQazaqstanTeam — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) May 11, 2023

Comming days will be hard but we keep fighting 🙏🏻 pic.twitter.com/8lMDcDlyKs — arne marit (@ArneMarit) May 11, 2023