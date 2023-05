Giro 2023: Küng stapt uit de ronde, Zwitser neemt rust na pittige koersperiode

Zoek dinsdag in de tiende etappe van de Giro d’Italia niet meer naar Stefan Küng. De Zwitser van Groupama-FDJ stapt uit de wedstrijd. Niet vanwege een coronabesmetting, maar Küng neemt – na een intensieve koersperiode – bewust wat gas terug.

“Stefan Küng zal niet meer aan de start verschijnen van de tiende etappe van de Giro d’Italia. Om zich voor te bereiden op zijn volgende doelen, krijgt de Zwitser rust na een reeks klassiekers en het eerste deel van de Ronde van Italië”, laat zijn werkgever weten via social media.

Oud-renner en ploegleider Sébastien Joly geeft meer tekst en uitleg. “Stefan wilde terugkeren naar de Giro, om zijn kans te wagen in de twee tijdritten. Nu geven we prioriteit aan het tweede deel van zijn seizoen. Hij zal nu een rustperiode inlassen, om zo te herstellen.”

Küng moest in de twee tijdritten genoegen nemen met een vierde en vijfde plaats. In de tweede tijdrit naar Cesena strandde hij op slechts vier seconden van de winst. De Zwitserse hardrijder liet zich verder nog zien in enkele overgangsetappes, maar Küng verlaat de Giro dus met lege handen. In het algemeen klassement stond hij 35ste, op een kwartier van de leider in de wedstrijd.