Giro 2023: Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in ziekenhuis na ongeluk tijdens training

De pech blijft zich opstapelen voor de Giro d’Italia-ploeg van Jumbo-Visma, want Jan Tratnik is voor onderzoek in het ziekenhuis nadat hij ten val is gekomen tijdens een trainingsrit. De Sloveense helper van Primož Roglič kon een afslaande auto niet ontwijken, is op zijn knie gevallen en zou kampen met een opgezwollen knie.

Wat precies de schade is, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend of de 33-jarige Tratnik daadwerkelijk kan starten aan de Giro d’Italia, die morgen van start gaat met een individuele tijdrit van Fossacesia Marina naar Ortona. De Sloveen is een boezemvriend van kopman Primož Roglič bij Jumbo-Visma en wordt gezien als belangrijke helper van Rogla in deze Giro.

Eerder zag Jumbo-Visma al meerdere renners uitvallen in aanloop naar de Giro d’Italia. Wilco Kelderman bleek niet fit genoeg en werd – ruim van tevoren – vervangen door Sepp Kuss, waarna deze week coronagevallen aan het licht kwamen bij Robert Gesink en Tobias Foss. Jos van Emden en Rohan Dennis werden ingevlogen als vervangers, maar ook Van Emden kreeg corona en dus is Sam Oomen de laatste ‘nieuwkomer’ in de selectie.

Tom Gloag in beeld als vervanger

Mogelijk moet de Nederlandse formatie op het laatste moment nóg een vervanger oproepen, mocht Tratnik niet kunnen starten. Volgens La Gazzetta dello Sport is Tom Gloag de beoogde vervanger, maar daarover is nog geen definitieve beslissing genomen.

De jonge Brit was een van de reserves, maar werd door Jumbo-Visma voorlopig buiten de ploeg gelaten omdat hij een zware Ronde van Romandië (waarin hij elfde werd, red.) achter de rug heeft. Gloag is daarnaast onervaren op het gebied van grote rondes, waardoor de ploeg volgens HLN voorzichtig met hem is.

