Giro 2023: Intermarché-Circus-Wanty ziet ook Simone Petilli opgeven

Het blijft opgaves regenen in de Giro d’Italia. Intermarché-Circus-Wanty moet – na eerdere opgaves van Sven Erik Bystrøm en Rein Taaramäe – nu ook afscheid nemen van Simone Petilli.

Petilli begon nog wel aan de tiende etappe met aankomst in Viareggio, maar gaf er onderweg de brui aan. De Italiaanse klimmer is alweer de derde renner van Intermarché-Circus-Wanty die moet opgeven. Sven Erik Bystrøm en Rein Taaramäe gingen eerder vanochtend al niet meer van start. De ploeg heeft – met Laurenz Rex, Niccolò Bonifazio, Lorenzo Rota, Laurens Huys en Arne Marit – nog vijf renners in koers.

Petilli was in de eerste week van de Giro d’Italia nog dicht bij zijn eerste profoverwinning. In de zevende etappe, met aankomst op Campo Imperatore, streed hij samen met zijn medevluchters Davide Bais en Karel Vacek om de ritzege. Petilli was op papier misschien wel de beste klimmer, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats in de daguitslag.

Bijltjesdag

Dinsdag 16 mei gaat als bijltjesdag de boeken in tijdens de Giro d’Italia 2023. Positieve coronatests en ziektegevallen hebben al voor meer dan tien opgaves gezorgd op de eerste dag van de tweede week van de ronde. Ook grote namen als Remco Evenepoel, Rigoberto Urán, Aleksandr Vlasov en Domenico Pozzovivo zijn niet meer in koers.

Lees ook: Giro 2023: Meer dan tien opgaves op verregende bijltjesdag

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10