Giro 2023: Intermarché-Circus-Wanty met drie Belgen naar Italië

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn selectie voor de Giro d’Italia met de buitenwereld gedeeld. Met Laurenz Rex, Laurens Huys en Arne Marit neemt de ploeg drie Belgen mee naar Fossacesia Marina, waar de 106e editie van de Ronde van Italië van start zal gaan.

Marit is met zijn snelle benen een gevaarlijke klant voor de vlakke(re) sprintetappes, al neemt Intermarché-Circus-Wanty met Niccolò Bonifazio nog een tweede sprinter mee naar de Giro. In de heuvel- en bergritten hoopt de ploeg met renners als Lorenzon Rota, Simone Petilli en Rein Taaramäe het mooie weer te maken.

“Deze Ronde van Italië zal een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze drie jonge Belgische talenten zijn”, aldus Valerio Piva, een van de ploegleiders in de komende Giro. “We hebben, naast Taaramäe, verschillende ervaren mannen aan hun zijde. Ik denk bijvoorbeeld aan Lorenzo Rota, die vorig jaar erg dicht bij ritwinst kwam of Sven Erik Bystrøm, die in de voorbije Tour de France de prijs van de strijdlust won.”

“Ik geloof tevens in de kansen van Laurenz Rex in een ontsnapping. Met Bonifazio en Marit hebben we twee snelle renners in de rangen. In de bergen kijk ik uit naar de prestaties van Laurens Huys, Simone Petilli en Taaramäe.”

In de aanval

De ploeg mikt vooral op de aanval, een algemeen klassement is bijzaak. “Onze renners zullen zich laten zien en dat vanaf het begin van de Giro. De derde rit zou al een eerste kans voor een vluchtersgroep kunnen zijn. Anderhalf jaar geleden heeft Rein Taaramäe getoond dat het op deze manier zelfs mogelijk is om een dubbelslag te slaan en de leiderstrui te veroveren”, droomt Piva van nieuwe successen.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Evenepoel vs Roglic

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers