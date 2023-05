Giro 2023: Intermarché-Circus-Wanty eert co-sponsor Vini Zabù met speciaal tricot

De renners van Intermarché-Circus-Wanty zullen in de Giro d’Italia niet te zien zijn in hun gebruikelijke tenue. Het WorldTeam kiest voor een speciaal tricot om sponsor Vini Zabù te eren. Fantini Group, het moederbedrijf van wijnmerk Vini Zabù, is gevestigd in de Abruzzen. Daar begint zaterdag de Giro.

Het tenue, ontworpen door de Belgische designer stycle.design, is lichter van kleur dan de normale outfit van Intermarché-Circus-Wanty. In het geel, blauw en wit is een abstracte uitbeelding van heuvels met wijnranken te zien.

Lorenzo Rota, een van de speerpunten van Intermarché-Circus-Wanty in de komende Giro, is dankbaar voor de sponsoring door Vini Zabù. “Het is van grote waarde voor ons team om terug te kunnen vallen op zo’n partner die het wielrennen in het hart draagt”, zegt de 27-jarige Italiaan. “De start in Pescara zorgt ervoor dat we nog gemotiveerder zijn om alles te geven en ons nieuwe tenue te laten zien.”

Lorenzo Rota - foto: Intermarché-Circus-Wanty foto: Intermarché-Circus-Wanty

