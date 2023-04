Ciccone in zak en as na positeve coronatest: “Gevoel van frustratie en hulpeloosheid”

Giulio Ciccone voert momenteel een race tegen de klok om op tijd fit te geraken voor de Giro d’Italia. De Italiaanse klimmer testte maandag, daags na Luik-Bastenaken-Luik, positief op het coronavirus. “Ik heb moeite om de juiste woorden te vinden om mijn verdriet te beschrijven”, laat een aangeslagen Ciccone weten aan La Gazzetta dello Sport.

Zijn ploeg Trek-Segafredo kwam maandag met een vervelende mededeling. “We moeten helaas melden dat Giulio een positieve coronatest heeft afgeleverd. Hij werd wakker met milde symptomen en neemt nu een periode van rust terwijl de medische staf zijn gezondheid zal monitoren. Zijn deelname aan de Giro staat op stand-by en na zijn herstel wordt beslist of hij gaat koersen. Dat zal gedurende de laatste dagen voor de start worden bekeken.”

Ciccone is de beoogde kopman van Trek-Segafredo in de komende Ronde van Italië, maar het ziet er momenteel niet echt rooskleurig uit voor de Italiaan. “Er is een sterk gevoel van frustratie en hulpeloosheid. Ik heb moeite om de juiste woorden te vinden om mijn verdriet te beschrijven”, tekent La Gazzetta dello Sport op uit de mond van Ciccone. “Ik werd maandag wakker met symptomen van griep. Ik voelde toen al dat het meer was dan de vermoeidheid van Luik-Bastenaken-Luik.”

“Ik kan nu niet aan fietsen denken, dat gaat gewoon niet”

“Uit angst deed ik een coronatest, waarvan ik de uitslag niet wilde geloven. Het is sindsdien alleen maar erger geworden: een verstopte neus, keelpijn, oorpijn, vermoeidheid en ik moet ook veel hoesten. Ik kan nu niet aan fietsen denken, dat gaat gewoon niet. Het enige wat ik momenteel kan doen, is rusten in bed.”

De vraag is nu of Ciccone wel op tijd fit is voor de Giro, die nota bene start in zijn thuisregio Abruzzen. “Mijn seizoensstart was zeer goed, maar na maandenlang gedroomd te hebben van een geweldige start in mijn Abruzzen dreigt nu alles in het water te vallen. Mijn hart huilt.”