Giro 2023: Green Project-Bardiani-CSF-Faizané op jacht naar dagsucces

Green Project-Bardiani-CSF-Faizané heeft aangekondigd welke renners zaterdag van start zullen gaan in de Giro d’Italia. De ploeg heeft een duidelijk doel voor ogen in de komende Ronde van Italië: de formatie gaat op jacht naar dagwinst.

Sportief directeur Roberto Reverberi blikt, vier dagen voor de start van de Giro d’Italia, vooruit op de drieweekse wielerronde. “Het is ons doel om opnieuw een rit te winnen in de Giro. We hebben er de renners voor om dat te bewerkstelligen, ik denk aan onze veteraan Alessandro Tonelli. Bergop rekenen we op Luca Covili en Davide Gabburo, die vorig jaar al bijna een rit won.”

“Daarnaast beschikken we over jonge coureurs als Martin Marcellusi (maandag nog tiende in Eschborn-Frankfurt, red.) en Filippo Magli, terwijl Henok Mulubhran zijn waarde al bewees in de Tour du Rwanda. Filippo Fiorelli is dan weer onze man voor de spurts. Tot slot is er Samuele Zoccarato, die zijn ding kan doen in de lange ontsnappingen. We willen met deze groep altijd en overal meedoen.”

De nog maar 19-jarige Giulio Pellizzari, die zich onlangs in de Tour of the Alps aan de wielerwereld wist te tonen, zal nog (minstens) een jaartje moeten wachten op zijn debuut in de Giro d’Italia.

