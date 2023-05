Giro 2023: Franse klimmer Rémy Rochas (Cofidis) geeft er de brui aan

De derde opgave in de Giro d’Italia 2023 is een feit. Cofidis moet het in de resterende etappes stellen zonder Rémy Rochas. De Franse klimmer voelt zich al enkele dagen niet fit.

Rochas voelde zich de voorbije dagen al ‘verzwakt’ en ziet geen andere optie dan om de koers te verlaten. De 26-jarige renner stond na vier etappes 112e in het algemeen klassement, op bijna een half uur van leider Andreas Leknessund. Rochas kwam dinsdag als 131ste over de streep in de rit naar Lago Laceno.

Rochas was op papier misschien wel de beste klimmer van Cofidis in deze Ronde van Italië. Vorig jaar reed hij ook de Giro en toen wist hij wel eindbestemming Verona te bereiken.

De Fransman is – na Paul Lapeira (AG2R Citroën) en Valerio Conti (Team Corratec-Selle Italia) – de derde uitvaller in deze Giro d’Italia. Conti zal, net als Rochas, vandaag niet meer aan de start verschijnen van de vijfde etappe.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5