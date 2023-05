Giro 2023: Team Corratec-Selle Italia moet verder zonder kopman Conti

Valerio Conti zal vandaag niet aan de start verschijnen van de vijfde etappe van de Giro d’Italia, De kopman van Team Corratec-Selle Italia heeft bij een val namelijk zijn bekken gebroken.

De 30-jarige Conti kwam dinsdag in de vierde etappe ten val, maar wist de rit nog wel uit te rijden. De Italiaan kwam als 140ste over de finish, maar liet zich na afloop toch voor een tweede keer medisch onderzoeken. Conti kreeg al snel slecht nieuws: de renner heeft namelijk zijn bekken gebroken en kan dus niet verder.

“175 kilometer koersen aan 41 kilometer per uur, met een gebroken bekken. We nemen onze hoed af voor onze leider”, laat Team Corratec-Selle Italia weten via social media. De opgave van Conti, een voormalig rozetruidrager in de Giro, is voor de Italiaanse ploeg een flinke streep door de rekening. Conti was namelijk de kopman van Team Corratec-Selle Italia.

Conti is de tweede uitvaller in deze Giro d’Italia. Gisteren kneep de Fransman Paul Lapeira (AG2R Citroën) al in de remmen. De eerste bergkoning gaf er wegens ziekte de brui aan.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5