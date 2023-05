Giro 2023: Evenepoel door opgave in rijtje met Merckx en Pantani

Het komt slechts zelden voor dat de leider van het algemeen klassement een grote ronde moet verlaten. Toch overkwam het Remco Evenepoel deze Giro. In die rittenkoers gingen twee grote namen hem voor: Eddy Merckx (1969) en Marco Pantani (1999). Een belangrijk verschil: terwijl Evenepoel positief testte op corona, leverden zijn beide voorgangers een positieve dopingtest af.

Merckx stond in 1969 stevig aan de leiding van de Giro d’Italia en leek na zestien ritten op weg naar zijn tweede opeenvolgende eindzege in de Italiaanse ronde. Voorafgaande aan etappe 17 werd de Belg echter uit de wedstrijd gehaald vanwege een positieve dopingtest. Merckx ontkende tegenover de pers – huilend op zijn hotelkamer – ooit een dopingproduct te hebben genomen. Hij kreeg één maand schorsing. Later die zomer zou hij zijn eerste Tour de France winnen.

Pantani was nog dichter bij de eindzege dan Merckx. Hij mocht niet van start in de voorlaatste etappe van de Giro, omdat de hematocrietwaarde twee procenten boven het maximum van 50 lag. De twintigste etappe, naar Madonna di Campiglio, had Il Pirata nog op zijn naam geschreven, net als de ritten naar Gran Sasso d’Italia, Oropa en Alpe di Pampeago. Hij stond derhalve fier aan de leiding en de eindwinst leek hem niet meer te kunnen ontgaan. Het liep anders.

Het luidde het begin van het einde in voor Pantani. Hoewel hij het jaar nadien nog twee ritten zou winnen in de Tour de France, zou hij nooit meer de oude worden. In 2004 overleed Pantani.

📊🦠🇧🇪Remco Evenepoel leaves the 🇮🇹Giro d’Italia’23 with a positive COVID-test. #Giro106 ➡️❌👚Last GC leaders leaving the 🇮🇹Giro:

2023 | 🇧🇪Evenepoel (after s9)

1999 | 🇮🇹Pantani (s20)

1969 | 🇧🇪Merckx (s16) ©️ProCyclingStats — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) May 14, 2023

