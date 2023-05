Giro 2023: Natnael Tesfatsion en Jonathan Caicedo moeten ziek opgeven

Nog twee opgaves in de Giro d’Italia. Trek-Segafredo moet het in de resterende etappes stellen zonder Natnael Tesfatsion. De Eritreeër heeft last van griepverschijnselen. Tesfatsion test voorlopig nog wel negatief op het coronavirus. Ook Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) zal wegens ziekte niet van start gaan.

Tesfatsion is de eerste renner van Trek-Segafredo die de Giro d’Italia moet verlaten. De 23-jarige renner stond na tien etappes 89e in het algemeen klassement, op ruim een uur van de leider in de koers, Geraint Thomas. Tesfatsion reed tot zijn opgave een vrij kleurloze Giro. Vorig jaar wist hij zich nog meerdere keren te onderscheiden in de aanval.

Met Caicedo verdwijnt ook de nummer 106 in het algemeen klassement uit koers. De klimmer uit Ecuador is eveneens ziek. “Het gaat wel om virale ziekte, eentje die niet COVID-gerelateerd is. Hij zal vanmiddag huiswaarts trekken om daar uit te rusten en te herstellen”, meldt EF Education-EasyPost op social media.

Tesfatsion en Caicedo zijn niet de enige renners die vandaag niet meer aan de start zullen verschijnen van de elfde etappe naar Tortona. Ook Stefano Gandin (Team Corratec-Selle Italia), Andrea Vendrame (AG2R Citroën) en Soudal Quick-Step-renners Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Černý en Louis Vervaeke verlaten de koers. Deze renners testen wel allemaal positief op het coronavirus.

Uitvallers

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

