Giro 2023: Einer Rubio krijgt boete voor schouderduw aan Ben Healy

Einer Rubio is door de jury bestraft voor de schouderduw die hij uitdeelde aan Ben Healy tijdens de sprint om de bergpunten op de Valico di Valcava, de eerste beklimming van de vijftiende etappe. In de sprint naar de top deelde de Colombiaan van Movistar een duw uit aan Healy.

Die manoeuvre is volgens de jury dus onreglementair. Rubio moet nu een boete van 200 Zwitserse Frank betalen en er worden tien UCI-punten van zijn totaal afgetrokken. De winnaar van de dertiende etappe had overigens weinig profijt van de beweging, want Healy won het sprintje om de punten alsnog.

Lees ook: Giro 2023: Het juryrapport