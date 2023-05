Giro 2023: EF-kopman Hugh Carthy moet ziek opgeven

Slecht nieuws voor Hugh Carthy. De kopman van EF Education-EasyPost moet namelijk drie dagen voor het einde van de Giro d’Italia opgeven. Carthy heeft al enkele dagen last van maagproblemen en zal dus niet van start gaan in de rit naar Tre Cime di Lavaredo.

Carthy stond op de veertiende plaats in het algemeen klassement, op 9.21 minuut van roze trui Geraint Thomas. De Britse klimmer, die vlak voor de Giro nog knap tweede werd in de Tour of the Alps, kon die lijn niet doortrekken naar de drieweekse ronde. Geen moment stond hij in de top-10 van het algemeen klassement. Zijn beste rituitslag was een zesde plaats in de bergrit naar Crans-Montana.

Eerder in de Giro moest ook medekopman Rigoberto Urán al opgeven wegens een positieve coronatest.

Hugh Carthy won’t be able to start today’s stage of the Giro d’Italia. He has been struggling with stomach issues for a few days so he’ll return home to rest and recover. Great effort, Hugh. — EF Pro Cycling (@EFprocycling) May 26, 2023