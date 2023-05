Giro 2023: Eerste bergkoning Paul Lapeira knijpt in de remmen

Zondag nog op het podium als de eerste bergkoning, vandaag de eerste opgever. Dat is het verhaal van Paul Lapeira in de Giro d’Italia. De 22-jarige Fransman van AG2R Citroën ging nog wel van start in de vierde etappe, maar moest al vroeg lossen en gaf er niet veel later de brui aan.

Lapeira begon nog uitstekend aan de 106e Giro d’Italia. De Fransman zat in de tweede etappe mee in de vroege vlucht en wist zich met enkele succesvolle bergsprints te verzekeren van de eerste bergtrui. In de daaropvolgende rit naar Melfi moest Lapeira de trui alweer afgeven aan zijn landgenoot Thibaut Pinot.

En nu, slechts twee dagen na zijn succesvolle onderneming, knijpt Lapeira in de remmen. De jonge renner moest in de vierde etappe al zeer vroeg lossen uit het peloton en zag niet veel later het heilloze van zijn missie in. Het is momenteel nog onduidelijk of Lapeira kampt met een blessure of ziekte.

Met het uitstappen van Lapeira is de eerste opgave in deze Giro d’Italia een feit.

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF