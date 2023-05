Giro 2023: Eerdere valpartij dwingt Martijn Tusveld alsnog tot opgave

Martijn Tusveld heeft de Giro d’Italia verlaten. De Nederlandse renner van Team DSM gaf er in de tiende etappe naar Viareggio de brui aan. Tusveld heeft nog te veel last van zijn valpartij in de tweede etappe naar San Salvo.

Tusveld was in het eerste weekend van de Giro d’Italia een van de renners die viel in de finale van de tweede etappe van de Giro d’Italia. De Nederlander liep bij deze val de nodige schaafwonden op, maar er werden verder geen breuken vastgesteld.

De 29-jarige renner kon zijn weg dus wel vervolgen, maar bleef last houden van zijn valpartij. Tusveld haalde in de daaropvolgende ritten niet zijn gebruikelijke niveau en stond na negen etappes 161ste in het algemeen klassement, op bijna twee uur van leider Geraint Thomas.

Fetter geeft er eveneens de brui aan

We tellen nu inmiddels 26 opgaves in de Giro d’Italia, want ook Erik Fetter is er niet meer bij. De Hongaar, die uitkomt voor EOLO-Kometa, besloot op weg naar Viareggio – de finishplaats van de tiende etappe – in de remmen te knijpen.

After his crash earlier in the race. @martijntusveld has abandoned the @giroditalia, finally succumbing to the injuries he sustained on stage 2. We hope to see you back soon, Martijn! 💙💪 #Giro pic.twitter.com/YhYdK8mb7q — Team DSM (@TeamDSM) May 16, 2023

Uitvallers

Etappe 4

1 Paul LAPEIRA (AG2R CITROEN TEAM) DNF

Etappe 5

Etappe 6

5 Clément RUSSO (TEAM ARKEA - SAMSIC) DNS

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10