Giro 2023: Cofidis stuurt ploeg vol vrijbuiters en rappe mannen, geen Lafay

Cofidis is ook klaar voor de Giro d’Italia. De Franse formatie rekent de komende weken in Italië niet op een absolute kopman. De ploeg bestaat vooral uit vrijbuiters en sprinters.

Met Simone Consonni en Davide Cimolai heeft de ploeg twee rappe mannen in de gelederen. De twee Italianen komen wellicht wat intrinsieke snelheid tekort, maar kunnen wel een heuveltje over. Consonni won dit jaar al de slotetappe van de Saudi Tour. Cimolai wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen, maar liet zich in het verleden al vaak zien in de Giro-sprints. Zo eindigde hij twee jaar geleden nog als tweede in het puntenklassement.

In de etappes met flink wat hoogtemeters rekent Cofidis met name op Rémy Rochas, François Bidard en Jonathan Lastra. Deze renners kunnen wellicht, als alles meezit, meedoen om een ritoverwinning. Alexandre Delettre, Hugo Toumire en Thomas Champion vervolledigen de selectie.

Een opvallende afwezige: Victor Lafay. De Franse klimmer stond op de voorlopige deelnemerslijst van de Ronde van Italië, maar maakt toch geen deel uit van de definitieve Giro-kern van zijn ploeg Cofidis.

