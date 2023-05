Giro 2023: Astana Qazaqstan met vrijbuiters en sprinter Mark Cavendish

Mark Cavendish is de blikvanger in de selectie van Astana Qazaqstan voor de Ronde van Italië. De Brit zal in de eerste grote ronde van het jaar mikken op sprintsucces. De Kazachse ploeg bestaat voor de rest vooral uit vrijbuiters.

Cavendish won in zijn carrière al zestien etappes in de Giro d’Italia. Dit seizoen wist de 37-jarige Brit nog niet te winnen, maar hij eindigde wel als derde in de Scheldeprijs. Zijn laatste voorbereidingswedstrijd op de Giro, de Ronde van Romandië, reed Cav niet uit. Hij gaf al tijdens de eerste rit-in-lijn op omdat hij zich niet lekker voelde.

In de Giro rekent Astana Qazaqstan verder op Samuele Battistella, Simone Velasco, Vadim Pronskiy, Christian Scaroni, Joe Dombrowski, Luis Léon Sánchez en Gianni Moscon.

