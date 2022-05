Giro 2022: Zon maakt in de slotweek deels plaats voor regen, kans op onweer

In de eerste twee weken van de Giro d’Italia werden de renners getrakteerd op zonnige omstandigheden, maar in de slotweek van de Italiaanse ronde lijkt het weerbeeld te veranderen. De zon zal bij momenten nog altijd schijnen, maar maakt deels plaats voor regen en wellicht ook onweersbuien. Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline de weersverwachting voor de komende ritten bekeken.

Na de derde en laatste rustdag krijgen de renners op dinsdag een bijzonder zware bergrit voorgeschoteld van Salò naar Aprica. Bij de start in Salò is het droog en zonnig en loopt het kwik snel op tot boven de 20 graden. In de dalen is het een graad of 28, maar zodra de renners een berg beklimmen is het enkele graden minder warm. In de middag neemt de kans op buien toe en tegen of in de avond kan het lokaal zelfs onweren. Het is onzeker of de renners daarmee te maken krijgen, want de finish is rond 17.00 uur. In Aprica is het bij de finish een graad of 16.

Woensdag is de zeventiende etappe van Ponte di Legno naar Lavarone. Het weerbeeld ziet er tijdens deze bergrit bewolkt en regenachtig uit en in de middag kan het lokaal gaan onweren. Het is duidelijk kouder dan eerder deze Giro, want het wordt niet warmer dan 15 graden. Donderdag is er een vlakke etappe van Borgo Valsugana naar Treviso. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar er zijn ook stapelwolken en hier en daar valt een bui. Het is weer duidelijk warmer (in vergelijking met woensdag) met maxima tussen 24 en 28 graden. Bij de finish in Treviso is het een graad of 27.

Regen spelbreker in slottijdrit rond Verona?

De negentiende etappe op vrijdag brengt de renners over bergachtig terrein van Marano Lagunare naar Castelmonte. De zon schijnt flink, maar heel lokaal is een bui niet uitgesloten. Met temperaturen van 26 tot 29 graden is het wel weer zomers warm. Op zaterdag krijgen de renners tussen Belluno en de Passo Fedaia de laatste bergetappe van deze Giro voorgeschoteld. Er trekken weer buien over het noorden van Italië en daarbij is ook onweer mogelijk. In de dalen is het veelal een graad of 21, hogerop is het enkele graden kouder met waarden rond de 15 graden.

Zoals het er nu voorstaat, komt het tijdens de slottijdrit in Verona op zondag tot enkele buien. De verschillen tussen de renners kunnen dan ook flink oplopen en het is afwachten of de klassementsrenners de tijdrit zullen afwerken in droge of natte omstandigheden.