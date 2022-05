Giro 2022: Tom Dumoulin geeft op tijdens veertiende etappe

Breaking

Tom Dumoulin heeft de Giro d’Italia verlaten. De Nederlander van Jumbo-Visma stapte af in de veertiende etappe naar Turijn. Dumoulin werd derde in de individuele tijdrit op dag twee, maar speelde geen rol in het algemeen klassement.

De 31-jarige renner uit Maastricht zat al in het begin van de etappe in moeilijkheden. Dumoulin kwam meerdere keren in beeld terwijl hij helemaal achteraan in het peloton zat, of zelfs gelost was. “Tom worstelde al een paar dagen met zijn lichamelijke conditie”, liet Jumbo-Visma weten op sociale media. Voor de start van de veertiende rit van de Giro d’Italia gaf hij zelf al aan dat hij zich niet geweldig voelde.

In deze Ronde van Italië hielp Dumoulin zijn ploegmaat Koen Bouwman aan een ritzege. In de zevende etappe zat hij samen met zijn ploeg- en landgenoot in de vlucht van de dag. De oud-winnaar van de Giro speelde, zoals eerder vermeld, niet mee om de eindzege in het algemeen klassement.

🇮🇹 #Giro@tom_dumoulin abandons the race. Tom had been struggling with his physical condition for several days. pic.twitter.com/myqWxedgyG — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 21, 2022