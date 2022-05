Giro 2022: Thomas De Gendt beste vluchter in klassiekerrit rond Napels

Thomas De Gendt heeft de achtste etappe van de Giro d’Italia gewonnen. In Napels was de Belg de beste in de eindsprint van een kleine kopgroep. Hij versloeg Davide Gabburo, Jorge Arcas en Harm Vanhoucke met wie hij deel uitmaakte van een omvangrijke lange vlucht. Ook Mathieu van der Poel maakte deel uit van de ontsnapping en was de beste Nederlander op de zevende plek.

Daags na de zege van Koen Bouwman in Potenza, ging de Giro d’Italia verder in het historische Napels. Ook in deze achtste etappe lagen mogelijkheden voor vluchters. Na de start ging het parcours in westelijke richting. Na een aanloop van 51 kilometer werd het circuit van Monte di Procida bereikt. Deze technische ronde van negentien kilometer met daarin steeds de Monte di Procida, moest in totaal vier keer worden afgelegd. Daarna keerde de route terug naar Napels, waar na 153 kilometer de finish lag. Vanwege de vele hellingen had deze rit het karakter van een Ardense klassieker.

Actieve Mathieu van der Poel in de openingsfase

De ronde ging verder zonder Simon Carr. De ploeg- en landgenoot van Hugh Carthy stond niet meer aan het vertrek. De overige 167 renners werden na een neutralisatie en een staande start even na half twee op gang gebracht. De strijd om de vlucht van de dag barstte meteen los. Het regende meteen aanvallen en een groepje reed weg. Andere renners trachtten de oversteek te maken, onder wie Mathieu van der Poel. Deze eerste ontsnappingspoging was geen lang leven beschoren, waarna Van der Poel het nog een keer probeerde. Een groep tegenaanvallers reed weg uit het peloton en voegde zich bij de Nederlander.

Samenstelling kopgroep Andrea Vendrame, Lilian Calmejane (AG2R), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Fabio Felline, Harold Tejada (Astana), Wout Poels, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani-CSF Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli, Edoardo Zardini (Drone Hopper), Mirco Maestri, Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Biniam Girmay (Wanty), Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Jorge Arcas (Movistar), Mauro Schmid (Quick-Step), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), Diego Ulissi (UAE Emirates)

Daarmee ontstond een kopgroep met 21 renners, uit veertien verschillende ploegen. Acht teams zaten niet van voren, waaronder Jumbo-Visma dat aanvankelijk met Edoardo Affini en Pascal Eenkhoorn wel probeerde mee te zitten. Ook INEOS Grenadiers, BORA-hansgrohe, EF-EasyPost, Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech, BikeExchange-Jayco en Team DSM bleven in het peloton. Guillaume Martin was de gevaarlijkste renner van voren op ruim vier minuten van de roze trui, dus werd de ontsnapping binnen een veilige afstand gehouden door Trek-Segafredo, de ploeg van leider Juan Pedro López.

Andere ploegen gingen Trek-Segafredo helpen, vooral Bahrain Victorious en BORA-hansgrohe. Sütterlin liet zich zelfs terugzakken tot voor in het peloton in dienst van zijn kopmannen Mikel Landa en Pello Bilbao. Eenmaal op het circuit over de Monte di Procida, bleek deze omloop al snel te zwaar voor pure sprinters als Caleb Ewan en Mark Cavendish, die mogelijk ook nog de vorige rit in de benen voelden. Ondertussen reden de vluchters lange tijd tussen de twee en drie minuten voor het peloton uit. Zo tikten de kilometers van deze etappe op de plaatselijke rondes langzaam maar zeker weg.

Van der Poel schudt het koersverloop op

Op 46 kilometer van de finish werd het koersverloop plots opgeschud door een demarrage van Van der Poel op de klim van Lago Lucrino. Diverse renners in de kopgroep werden verrast door deze move. Poels, Girmay en Schmid waren de eersten die reageerden, waarna ook de anderen konden terugkeren. Calmejane, Tejada, Zardini en Maestri moesten eraf. Vervolgens gingen vier renners in de tegenaanval. Gabburo, De Gendt, Vanhoucke en Arcas reden weg en pakten een gaatje op de rest, waarbij onder anderen Van der Poel en Girmay plots op achtervolgen waren aangewezen.

Van der Poel en Girmay hadden met Schmid echter een sterke lotgenoot in de buurt. Zij waren samen met Poels en Martin de eerste achtervolgers achter de vier koplopers, die met een halve minuut voorsprong aan de laatste twintig kilometer begonnen. De Gendt was van voren degene met het grootste palmares. De 35-jarige rasaanvaller had al overwinningen op zak in alle drie de Grote Rondes; Gabburo, Vanhoucke en Arcas wachtten nog op hun eerste profzege. Het viertal wist een voorsprong van dertig seconden vast te houden, terwijl bij de eerste achtervolgers de samenwerking niet optimaal was.

De koplopers begonnen in de slotfase naar elkaar te kijken, waardoor de achtervolgers dichterbij konden komen. In de laatste twee kilometer kregen Van der Poel en Girmay hen weer in het vizier en kon de koers zich opmaken voor een spannende ontknoping. Van der Poel en Girmay kwamen echter te laat en de winnaar zat vooraan. Vanhoucke trok de sprint voor ploegmaat De Gendt aan, die het werk perfect afmaakte. De ervaren renner beschikte nog over een sterk eindschot en trok de overwinning naar zich toe. Gabburo was tweede, Arcas derde. Vanhoucke deelde op de vierde plaats in de feestvreugde.

Het peloton kwam drie minuten na De Gendt over de meet. In de finale probeerde Lennard Kämna Juan Pedro López nog uit het roze te rijden daags voor de zware etappe naar de Blockhaus, maar de Spanjaard was alert. Beide renners kwamen uiteindelijk in de grote groep over de streep.