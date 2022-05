Giro 2022: Simon Yates wint spectaculaire etappe naar Turijn, Carapaz nieuwe roze trui

Simon Yates heeft de veertiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De 29-jarige renner van BikeExchange-Jayco reed solo weg op de laatste heuvel van de dag. Eerder op de dag, op ruime afstand van de finish, was er een grote favorietengroep weggereden, onder leiding van BORA-hansgrohe. Richard Carapaz is de nieuwe leider in het algemeen klassement, Juan Pedro López moest de rol lossen in de finale.

Vanuit het vertrek in Santena kreeg het peloton in de eerste zeventig kilometer twee beklimmingen op het menu. Nadat de renners voor het eerst de aankomst in Turijn passeerden, volgde gelijk de eerste tussensprint en de eerste gecategoriseerde beklimming op het plaatselijke circuit. De Superga (5 km aan 8,1%) moest net als de Colle della Maddalena (5,5 km aan 5,6%) twee keer beklommen worden. Op vijf kilometer van de finish wachtte de laatste zware opgave; de venijnige Parco del Nobile (1,6 km aan 8,1%). De finish, na een korte afdaling, lag nabij de kathedraal van Turijn, de Gran Madre di Dio.

Rond een uur in de middag begon het peloton dan officieel aan de veertiende etappe. De eerste aanval van de dag kwam van, jawel, Mathieu van der Poel. De Nederlandse ritwinnaar kreeg geen medevluchters in zijn zog, waardoor zijn ontsnappingspoging een quasi onmogelijke opgave werd. Na een goede tien kilometer voor het peloton uit te rijden werd de winnaar van de Ronde van Vlaanderen dan ook ingelopen. Vervolgens werd er tientallen kilometers om de beurt en door verschillende renners aangevallen, zonder succes weliswaar.

Kilometers lang strijd

Onder meer Simon Yates, Lennard Kämna, Mauri Vansevenant, Harm Vanhoucke, Magnus Cort en Diego Rosa toonden zich zeer bedrijvig in de openingsfase. Laatstgenoemde graaide op de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag negen punten mee voor het bergklassement. Daarna volgde er, zoals al heel de etappe aan de gang was, een helse strijd om in de vlucht van de dag te geraken. Op 95 kilometer van de streep, na ongeveer 50 kilometer koers, konden we met Nans Peters (AG2R Citroën), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè),Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe), Diego Camargo (EF Education-EasyPost), Diego Rosa (EOLO-Kometa), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Iván Sosa (Movistar), James Knox (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Alessandro Covi (UAE Emirates) eindelijk spreken van een definitieve kopgroep

Aanvankelijk was het INEOS Grenadiers die in het peloton het tempo bepaalde, maar de renners van BORA-hansgrohe namen al snel het initiatief over. Na de intense strijd voor de ontsnapping van de dag, moest Tom Dumoulin zijn eigen strijd staken in deze Giro d’Italia. De Nederlander van Jumbo-Visma gaf al snel op tijdens de veertiende etappe. Het twaalftal kreeg door het strakke tempo van de Duitse ploeg geen grote voorsprong. Op een kleine 80 kilometer van de streep, op het lokale parcours rond Turijn, bedroeg de voorsprong nog maar een minuut. Het parcours in de veertiende etappe werd vooraf een ‘mini-WK’ genoemd. De combinatie van dat lastige parcours en het stevige tempo van BORA-hansgrohe zorgde ervoor dat het peloton steeds kleiner en kleiner werd.

BORA-hansgrohe maakt brokstukken

Bij het doorkomen aan de finish was het peloton helemaal uit elkaar geslagen door het snoeiharde tempo van de Duitse ploeg, enkel Richard Carapaz, Pavel Sivakov en Simon Yates zaten in het wiel. Een aantal klassementsmannen konden redelijk snel terug aansluiten, maar dat was zeker niet bij iedereen het geval. Zo moest João Almeida op eigen houtje het gat dichtrijden naar de groep met de favorieten, waar rozetruidrager Juan Pedro López in de wielen zat. Andere grote namen als Alejandro Valverde en Thymen Arensman hadden de slag helemaal gemist.

Zodoende kregen we een nieuwe kopgroep met daarin Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Mikel Landa, Pello Bilbao (beiden Bahrain Victorious), Wilco Kelderman, Emanuel Buchmann, Jai Hindley (allen BORA-hansgrohe), Jan Hirt, Domenico Pozzovivo (beiden Intermarché-Wanty-Gobert), Simon Yates (BikeExchange-Jayco), Juan Pedro López (Trek-Segafredo) en João Almeida (UAE Emirates). De tweede groep met onder anderen Arensman en Guillaume Martin volgde aan de tweede doorkomst aan de finish, op 36,5 kilometer voor het einde van de etappe, op drie minuten.

Carapaz met sterke aanval

Het tempo in de kopgroep werd tientallen kilometers verzorgd door Nederlander Kelderman. Op 32 kilometer van de streep, op de Superga, kwam er echter een eerste versnelling van zijn ploegmaat Hindley, die won op Blockhaus. Alleen Carapaz, Nibali en López kondende Australiër volgen. De leiders reden niet door, waardoor de rest van de kopgroep, zonder Hirt weliswaar, terug kon aansluiten. Tegen het einde van de Superga besloot Carapaz dat zijn moment daar was, de Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers sprong verschroeiend weg uit de kopgroep. Die versnelling was meteen ook het moment waarop rozetruidrager López moest lossen.

Carapaz reed al snel een voorsprong van 30 seconden bij elkaar. In de tweede groep werd het tempo verzorgd door de mannen van BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious, beide ploegen hadden namelijk nog twee renners in de eerste groep. Aan de voet van de Colle Della Madalena, op 15 kilometer van de streep, bedroeg de voorsprong van de Giro-winnaar van 2019 nog twintig seconden. Die voorsprong werd meteen kleiner op die beklimming door een demarrage van Nibali. De Haai van Messina sloop samen met Hindley dichter en dichter bij leider Carapaz.

Met vier de absolute finale in

Niet veel later kwamen om de beurt Hindley, Nibali en Yates vooraan aansluiten. Het viertal dook samen de afdaling in richting de laatste heuvel van de dag, de Parco del Nobile. Ondertussen reed Pozzovivo in de achtergrond op een kleine vijftien seconden van de leiders. Op die venijnige heuvel was Nibali de eerste die een versnelling plaatste. De volgende aanval was er eentje van Yates, die meteen meters voorsprong nam. De Brit van BikeExchange-Jayco beschikte duidelijk nog over de meest frisse benen, hij had al snel een mooie voorsprong.

Yates kon die voorsprong behouden en reed zodoende naar de overwinning in de straten van Turijn. Hindley sprintte in de tweede groep naar de de tweede plaats, voor Carapaz. Laatstgenoemde is door die prestatie de nieuwe leider in het algemeen klassement. Rozetruidrager López finishte namelijk, nog net in de top-10, op meer dan vier minuten.