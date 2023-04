Giro 2023: Pozzovivo en Clarke blikvangers bij Israel-Premier Tech, geen Nizzolo

Israel-Premier Tech heef de selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Giacomo Nizzolo maakt geen onderdeel uit van het achttal. De ploeg heeft twee doelen voor de Ronde van Italië: een goed klassement met Domenico Pozzovivo en een ritzege.

“We hebben een divers team”, zegt ploegleider Oscar Guerrero op de ploegsite. Naast Pozzovivo, zijn Simon Clarke, Mads Würtz Schmidt, Derek Gee, Matthew Riccitello, Marco Frigo, Sebastian Berwick en Stephen Williams van de partij. Giacomo Nizzolo, die deelnam aan negen van de voorbije elf Giro’s, zit niet in de selectie. “Aan de ene kant hebben we renners met veel ervaring, aan de andere kant onze jongste renners van het team en groterondedebutanten.”

“We gaan niet naar de Giro met een team dat ervaring heeft in het ondersteunen van een klassementskopman, maar we zullen de verantwoordelijkheden verdelen onder de renners. Hopelijk kan Domenico een top-tienklassering behalen, net als vorig jaar. Natuurlijk kan strijden voor een etappezege in de bergen ook een doel voor hem zijn.”

“Simon Clarke heeft bewezen dat hij een rit kan winnen in een grote ronde”, gaat Guerrero door. “Hij is in geweldige vorm, dus we moeten kijken welke ritten hem echt liggen, waar hij mee kan sluipen met een ontsnapping om voor een overwinning te gaan. Mads Würtz Schmidt is een andere renner die in goede vorm en heel optimistisch is. Dus hij gaat ook proberen om mee te zitten in kopgroepen in heuvelachtige ritten, waar hij mee kan strijden voor de zege. In de vlakkere etappes en als er stress is vanwege waaiergevaar, kan hij Domenico helpen.”

