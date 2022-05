Giro 2022: Opgaves Doull, Zoccarato en Samitier in zevende etappe

De Giro d’Italia heeft vroeg in de zevende etappe afscheid genomen van drie renners. Owain Doull (EF Education-EasyPost), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizane) en Sergio Samitier (Movistar) stapten vroeg in de rit naar Potenza af.

Doull geraakte al vroeg in de problemen in de zware etappe met meer dan 4.500 hoogtemeters. Voor de Brit was het nog voor halfweg koers einde verhaal. Datzelfde gold ook voor de Italiaan Zoccarato, die zich in de openingsfase nog in het offensief toonde. Door de opgave van Sergio Samitier is Movistar een mannetje kwijt in dienst van Alejandro Valverde en Iván Ramiro Sosa.

Voor de etappe moest ook Michael Mørkøv (Quick-Step-Alpha Vinyl) al opgeven vanwege ziekte.

Uitvallers

Etappe 7