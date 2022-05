Giro 2022: Zieke Michael Mørkøv niet meer van start

Michael Mørkøv gaat niet meer van start in de zevende etappe van de Giro d’Italia. De Deense renner van Quick-Step-Alpha Vinyl is afgelopen nacht ziek geworden. Hij heeft koorts en zal op advies van de medische staf niet meer opstappen in de rit naar Potenza.

De opgave van Mørkøv is een aderlating voor de sprinttrein van Quick-Step-Alpha Vinyl. De ervaren Deen wist in de derde etappe als lead-out zijn kopman Mark Cavendish naar ritwinst te loodsen in Balatonfüred. Donderdag, in de etappe naar Scalea, had Mørkøv een aandeel in de derde plaats van Cavendish.

Mørkøv zou aanvankelijk niet starten in de Giro d’Italia, maar nadat Ilan Van Wilder vlak voor de ronde geblesseerd raakte, werd hij toch opgesteld. Later dit seizoen zal Morky ook nog de Tour de France rijden, mogelijk in dienst van Fabio Jakobsen.

De Giro d’Italia telt door de abandon van Mørkøv nu vijf uitvallers.

