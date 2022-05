Giro 2022: Opgave tweevoudig ritwinnaar Simon Yates in bergrit naar Lavarone

Simon Yates maakt geen deel meer uit van het peloton in de Giro d’Italia. De Britse kopman van BikeExchange-Jayco, die vooraf tot de topfavorieten werd gerekend, stapte in de zeventiende etappe naar Lavarone uit koers. Hij won deze Giro twee etappes.

Yates begon voortvarend aan de Ronde van Italië. In Boedapest was hij op de tweede dag, enigszins verrassend, de beste in de individuele tijdrit. Tijdens de bergetappe naar de Etna kwam hij echter ten val en blesseerde hij zijn knie. Dat brak hem op in de bergrit naar Blockhaus, waar hij door het ijs zakte en het klassement uit zijn hoofd kon zetten.

Het herstel van Yates verliep goed en hij kende enkele goede dagen. Onder meer in de loodzware rit naar Turijn kon de Brit het geweld van de klassementsrenners volgen, waarna hij in de finale wist weg te rijden en zijn tweede ritzege behaalde.

In de zeventiende etappe naar Lavarone moest Yates echter vroeg lossen uit het peloton, in een heuvelachtige fase waarin zijn groep een strak tempo reed. Kort daarna bracht BikeExchange-Jayco het nieuws naar buiten dat Yates was afgestapt.