Giro 2022: Machtige Mathieu van der Poel verovert eerste roze trui in Visegrád

Mathieu van der Poel heeft in het Hongaarse Visegrád de eerste etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Na 195 kilometer was de topfavoriet van Alpecin-Fenix de beste op de oplopende aankomst van ruim vijf kilometer, waardoor hij ook de eerste roze trui in ontvangst mag nemen. Van der Poel rekende in een lange en zware sprint af met Biniam Girmay en Pello Bilbao, die derde werd nadat Caleb Ewan viel in de laatste 50 meter.

Om klokslag 12.20 uur vertrokken de renners op het Heldenplein in Boedapest voor de eerste etappe van de Giro d’Italia 2022. Na een lange neutralisatie werd met de vlag gewapperd en dat was ook het teken voor de eerste demarrages. Drone Hopper-Androni Giocattoli trok direct met twee man ten aanval. Mattia Bais en Filippo Tagliani keken elkaar tien seconden later aan en wisten hoe laat het was, want niemand volgde hun duo-aanval.

Favorieten zetten hun ploegen op kop

Het peloton hield de benen stil en zag de Italianen uit de ploeg van manager Gianni Savio alsmaar verder wegrijden. De voorsprong van Bais en Tagliani liep in de eerste vijftig kilometer op tot boven de tien minuten. Toen het verschil richting de twaalf minuten groeide, zette Alpecin-Fenix zich op kop. Het Belgische ProTeam had met Mathieu van der Poel de topfavoriet in huis en nam het heft in handen, net als het Intermarché-Wanty-Gobert van Biniam Girmay.

Die ploegen brachten de voorsprong van de twee vluchters terug tot rond de vijf minuten. Bij de eerste tussensprint van de dag waren al meteen punten te verdienen voor het puntenklassement; achter de vluchters was Giacomo Nizzolo sneller dan Arnaud Démare, Bert Van Lerberghe en Mark Cavendish. Niet lang daarna meldde ook EF Education-EasyPost zich op kop, waardoor nog een hap van de voorsprong af ging.

Het peloton werkte de openingsrit af op ongeveer het langzaamst ingeschatte tijdschema. Bij het ingaan van het laatste koersuur was het verschil met Bais en Tagliani anderhalve minuut en daar ging steeds wat meer van af. De sprintersploegen lieten de Italianen nog wel wat spartelen, maar 14 kilometer voor de meet was het einde verhaal voor de vluchters.

Spanning op slotklim naar Visegrád

Diverse treintjes formeerden zich in aanloop naar de 5,5 kilometer lange slotklim naar Visegrád. Vlak daarvoor was er een kleine valpartij, met onder meer Harm Vanhoucke. Aan de voet van de klim zaten Lotto Soudal en Ewan goed aan kop, terwijl ook Alpecin-Fenix zich vooraan meldde met Van der Poel. Maar ook de andere favorieten waren attent.

Lawrence Naesen probeerde met een aanval op 3,5 kilometer van de meet het peloton te verrassen. Hij reed negen seconden weg van de favorieten, waar door de nervositeit nog een valpartij plaatsvond. Naesen werd ruim twee kilometer voor de aankomst overvleugeld door Lennard Kämna. De Duitser stoof weg en begon solo aan de laatste twee kilometer.

Van der Poel flitst langs Girmay en Ewan

De helpers van Girmay hielden het tempo echter hoog in de grote favorietengroep, waar Arnaud Démare uit wegzakte. De zeven seconden voorsprong van Kämna onder de vod bleek niet genoeg. Hij werd ingerekend door Davide Formolo, waarna de topfavorieten uit hun kot kwamen.

Caleb Ewan leek alles onder controle te hebben, maar hij was niet opgewassen tegen de sprint van Mathieu van der Poel en Biniam Girmay. De Nederlander ging met moeite op en over zijn concurrent uit Eritrea, maar wist wel als eerste over de meet te komen. In de laatste bocht kwam Ewan ook nog ten val omdat hij het achterwiel van Girmay aanraakte, waardoor hij zijn derde plaats kwijtraakte.

Pello Bilbao eindigde daardoor als derde, voor Magnus Cort en een sterke Wilco Kelderman. Richard Carapaz, Bauke Mollema en Diego Ulissi eindigden ook in dezelfde tijd als Van der Poel. Daarna volgde een gat van vier seconden met de rest. Enkele favorieten kregen acht seconden achterstand aangesmeerd op de lastige aankomst in Visegrád.

Roze trui voor Van der Poel

Door zijn ritoverwinning is Van der Poel, bij zijn debuut in de Giro, meteen de eerste drager van de roze leiderstrui. Ook de paarse puntentrui en de blauwe bergtrui (de slotklim was van vierde categorie) zijn in zijn bezit. De witte jongerentrui is voor revelatie Biniam Girmay.