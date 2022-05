Giro 2022: Mathieu van der Poel verkozen tot strijdlustigste renner

Mathieu van der Poel is verkozen tot strijdlustigste renner van de voorbije Giro d’Italia. Na afloop van de afsluitende tijdrit door Verona kreeg de kopman van Alpecin-Fenix, winnaar van de eerste etappe en drie dagen de drager van de roze trui, de Premio Combattività 2022 uitgereikt.

Van der Poel maakte dit jaar zijn debuut in de Giro d’Italia en dat ging niet onopgemerkt voorbij. In de aangepaste trui van zijn ploeg, olijfgroen in plaats van blauw, won hij in Visegrád de eerste etappe en reed hij zich meteen in het roze. Een dag later verdedigde hij in Boedapest zijn trui met succes door de tweede tijd neer te zetten in de individuele tijdrit. In de rit naar de Etna besloot hij om in zijn eigen tempo de vulkaan omhoog te rijden en stond zo de leiding in het klassement af aan Juan Pedro López.

Na de sprintetappes vijf en zes probeerde Van der Poel het in de zevende rit naar Potenza via de ontsnapping, maar die aanval was geen lang leven beschoren. In de achtste rit naar Napels was hij opnieuw betrokken bij de lange vlucht, maar uiteindelijk kon hij niet voorkomen dat Davide Gabburo, Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke en Jorge Arcas om de zege gingen strijden – ook al kwam hij samen met Biniam Girmay en Mauro Schmid in de slotfase nog heel dichtbij: het was de rit van de veelbesproken emoji van de Nederlander op social media.

Na de bergetappe naar Blockhaus en de rustdag, speelde Van der Poel weer een hoofdrol. In Jesi sprintte hij met Girmay weg van de rest en moest hij zijn meerdere erkennen in de Eritreeër. Na de sprintersrit naar Reggio Emilia, maakte hij op weg naar Genua weer deel uit van de ontsnapping. Maar op de laatste klim van de dag, moest hij de betere klimmers laten gaan. Ook in het weekend aan het eind van de tweede week, in de etappes naar Turijn en naar Cogne, was het boegbeeld van Alpecin-Fenix bedrijvig.

Dat ging in de derde week zo door. Door zijn aanvalslust, ging het mediateam van de Giro zelfs een weddenschap met Van der Poel aan: als de renner nog een etappe won, at het mediateam een pizza Hawaii – een gruwel voor Italianen. Winnen lukte niet meer, maar de Nederlander liet zich iedere dag wel zien: was het niet via een aanval, dan reed hij wel op zijn achterwiel een berg omhoog. Uiteindelijk haalde hij in de afsluitende tijdrit nog een podiumplaats, achter Matteo Sobrero en Thymen Arensman realiseerde hij de derde tijd.

