Giro 2022: Landa en Bilbao blikvangers bij Bahrain Victorious, Poels ook van de partij

Bahrain Victorious heeft zijn huiswerk ingeleverd voor de Giro d’Italia. De ploeg uit het Midden-Oosten hoopt met Mikel Landa een gooi te doen naar eindwinst, maar heeft met Pello Bilbao nog een wisselkopman in de gelederen. Wout Poels hoopt als luitenant en rittenkaper een glansrol te vertolken, Phil Bauhaus neemt de sprinthonneurs waar.

Landa is de uitgesproken kopman voor het klassement, zo laat Bahrain Victorious doorschemeren in het persbericht. De Spaanse klimmer zal uit zijn op sportieve revanche, nadat hij vorig jaar vroegtijdig moest opgeven na een zware val. We zijn nu meer dan zes maanden verder en de wereld ziet er totaal anders uit. Landa is weer fit en koerst bovenal op een zeer hoog niveau. Zo werd hij eerder dit jaar nog derde in Tirreno-Adriatico.

De 32-jarige Landa kijkt uit naar de start van de Giro. “Ik voel me zeer goed. Dit is een nieuwe kans na mijn valpartij in de Giro van vorig jaar. Ik kan rekenen op een sterke ploeg en verder is alles volgens plan verlopen”, aldus Landa, die in 2015 (als de nummer drie) al eens op het podium stond van de Giro. In de bergen kan de sierlijke klimmer rekenen op steun van de eerder genoemde Bilbao, Poels, Santiago Buitrago en Domen Novak.

Ploegleider Gorazd Stangelj is duidelijk: de ploeg gaat met Landa vol voor de eindzege. “En toch willen we ook actief koersen en kijken naar eventuele sprintmogelijkheden en ontsnappingen. Jan Tratnik kan daarnaast voor een goed resultaat gaan in de tijdrit in Hongarije. We hebben een uitgebalanceerde ploeg.”