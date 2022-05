Giro 2022: Koen Bouwman zorgt in Potenza voor tweede Nederlandse dagzege

Koen Bouwman heeft de zevende etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. In Potenza was de Nederlander van Jumbo-Visma de beste van een kopgroep met vier man. Hij klopte zijn landgenoot Bauke Mollema en de Italiaan Davide Formolo in de sprint, terwijl zijn ploegmaat Tom Dumoulin vierde werd. Bouwman legde bovendien beslag op de leiding in het bergklassement.

Mathieu van der Poel schreef over de zesde etappe dat het ‘misschien wel de makkelijkste race’ was die hij ooit had gedaan. Waar de exercitie naar Scalea hoofdzakelijk over vlakke wegen ging, kreeg het peloton een dag later een flinke portie klimwerk voor de wielen geschoven. Vanuit de kustplaats Diamante aan de Tyrreense Zee ging de wedstrijd het binnenland in naar de zuidelijke Apennijnen, waar het constant op en af ging en de Passo Colla, de Monte Sirino, de Montagna Grande di Viggiano en La Sellata moesten worden beklommen voordat aankomstplaats Potenza werd bereikt.

Felle strijd om de lange ontsnapping

Michael Mørkøv stapte niet meer op. De Deense leadout van Mark Cavendish was ziek geworden en moest opgeven. Met Juan Pedro López voor de derde dag in de roze trui, werd de etappe eind van de ochtend op gang gebracht. Daarna barstte een felle strijd om de ontsnapping van de dag los, waarbij het tempo bijzonder hoog lag. Rasaanvaller Thomas De Gendt probeerde het, Van der Poel deed meerdere ontsnappingspogingen en ook bergkoning Lennard Kämna trachtte weg te rijden. De Duitser werd als nummer twee in de stand echter geen meter ruimte gegund door Trek-Segafredo, de ploeg van roze trui López.

Op de Passo Colla, de eerste klim van de dag, viel ook Wout Poels aan en de Nederlander kwam als eerste over de top, waardoor hij zijn eerste punten voor het bergklassement sprokkelde. Het bleef echter aanvallen regenen tot aan de lange klim van de Monte Sirino, maar omdat het peloton niet stilviel, was geen enkele ontsnappingspoging succesvol. Pas na zeventig kilometer kwam de vlucht eindelijk tot stand. Liefst vier Nederlanders zaten van voren met Wout Poels (Bahrain), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma) en Bauke Mollema (Trek-Segafredo). De andere namen waren Davide Villella (Cofidis), Diego Camargo (EF-EasyPost) en Davide Formolo (UAE).

Het peloton nam gas terug, waardoor de zeven vluchters konden wegrijden. De kopgroep had al vijf minuten te pakken op de top van de Monte Sirino, waar Bouwman als eerste boven kwam en zo veertig bergpunten opstreek. De blonde Nederlander was de best geklasseerde koploper en toen de voorsprong opliep tot voorbij de vijfenhalve minuut, kwam hij virtueel in het roze te rijden. Intussen raakte de koers naast Mørkøv nog meer renners kwijt. Movistar, de ploeg van Alejandro Valverde en Iván Sosa, verloor Sergio Samitier. Het EF Education-EasyPost van Hugh Carthy zag Owain Doull opgeven en Bardiani-CSF-Faizanè moest verder zonder Samuele Zoccarato.

Kopgroep dunt uit op steilste klim van de dag

In de afdaling naar de voet van de Montagna Grande di Viggiano, de derde klim, reed Villella een berm is, waardoor hij ten val kwam. De Italiaan kon echter weer op de fiets kruipen en zijn plaats in de kopgroep innemen. Op de klim van tweede categorie, met een gemiddelde van 9,1 procent de steilste helling van de dag, was Poels de eerste vluchter die eraf moest, even later gevolgd door pechvogel Villella en Camargo. Daardoor bleef de Italiaanse klimmer Formolo aanvankelijk van voren over met de Nederlanders Dumoulin, Bouwman en Mollema. Camargo kon zich echter met het nodige karakter terugvechten.

Bouwman kwam net als op de Monte Sirino ook op de Montagna Grande di Viggiano als eerste over de top, waardoor hij aan de leiding ging van het bergklassement. In de afdaling daarna kon ook Villella van voren terugkeren. Op een niet-gecategoriseerd klimmetje op weg naar La Sellata testte Bouwman de tegenstand eens en viel aan. Mollema sprong mee, maar het duo kwam niet weg. Op La Sellata demarreerde Dumoulin meerdere keren, maar steeds bracht Formolo de rest terug. Door de moves van de sterk ogende Nederlander werden wel Villella en Camargo gelost uit de kopgroep.

Op 28 kilometer van de streep viel Dumoulin nog een keer aan. Formolo en Mollema konden mee, maar Bouwman moest een gaatje laten. Dat was voor Mollema het moment om een tegenaanval in te zetten. Bouwman moest het hoofd buigen, maar Dumoulin en Formolo konden terugkeren. Daarna was het Formolo die het probeerde. Op een kilometer onder de top haakten Dumoulin en Mollema weer aan, terwijl Bouwman op zijn eigen tempo ook weer kon aansluiten. De kersverse bergkoning van deze Giro graaide bovendien ook op La Sellata de volle buit mee, voor Formolo die ook wel interesse had in de punten.

Mollema probeert het op niet-gecategoriseerde klim

Formolo probeerde vervolgens in de afdaling weer weg te rijden, maar Dumoulin dichtte het gat. Die vier aanvallers kwamen samen met elkaar aan in het dal. Op zeven kilometer van de finish lag nog een klimmetje en daar demarreerde Mollema. Bouwman en Formolo konden meteen mee en ook Dumoulin sloot weer aan. De Giro-winnaar van 2017 ging daarna op kop rijden, ogenschijnlijk in dienst van Bouwman, die in de bergsprints steeds een explosieve indruk maakte. Vlak voor de top probeerde Mollema het nog eens en Bouwman en Formolo sprongen op zijn wiel. Net als bij de vorige aanval van Mollema bleef Dumoulin achter.

Formolo probeerde het dan weer net na de top, maar weer was Bouwman alert. Ook Mollema kon mee. Op drie kilometer van de meet probeerde Formolo het nog eens, maar tevergeefs. Plotseling kwam Dumoulin weer aansluiten. Daardoor begonnen ze met zijn vieren aan de laatste kilometer, waarvan de laatste 350 meter aan zo’n 8 procent omhoog liep. Dumoulin zette zich op kop, met Formolo, Bouwman en Mollema in het wiel. Bouwman ging de sprint van ver aan en reed Mollema en Formolo uit het wiel. De 28-jarige renner hield zijn inspanning vast tot aan de streep en sleepte zo zijn eerste overwinning in een Grote Ronde binnen.

De klassementsrenners hielden zich gedeinsd na de onstuimige aanvangsfase van deze zevende etappe en kwamen bijna drie minuten na winnaar Bouwman over de meet. Het was vooral INEOS Grenadiers, de ploeg van Richie Porte, Richard Carapaz en Pavel Sivakov, dat de tweede helft van de koers had gecontroleerd. Juan Pedro López hield de roze leiderstrui.