Giro 2022: Jan Tratnik (Bahrain Victorious) eerste uitvaller

Jan Tratnik heeft de twijfelachtige eer om de eerste uitvaller te zijn in de 105e editie van de Giro d’Italia. De Sloveense allrounder van Bahrain Victorious kwam zaterdag in de openingsetappe naar Visegrád ten val en heeft nog te veel last van de naweeën van de crash.

Tratnik kwam in de openingsrit van de Ronde van Italië enkele kilometers voor de slotklim naar Visegrád ten val. De Sloveen wist wel de finish te bereiken en stond zaterdag ook aan de start van de individuele tijdrit in Boedapest. “Dit is geen superstart voor mij. Ik heb wat blauwe plekken op mijn lichaam, maar het ergste is mijn pols”, liet Tratnik na zijn val van zich horen op Twitter.

De 32-jarige renner hield geen breuken over aan zijn valpartij, maar Tratnik blijkt alsnog te gehavend om zijn weg te vervolgen in deze Giro. De hardrijder ging vandaag nog wel van start in de derde etappe, maar besloot al vroeg in de remmen te knijpen.

Voor de twee klassementskopmannen van Bahrain Victorious, Mikel Landa en Pello Bilbao, is het uitvallen van Tratnik een bittere pil. Laatstgenoemde was op papier een van de belangrijkste helpers op het vlakke en in de bergritten.