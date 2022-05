Giro 2022: Hindley rijdt Carapaz uit de roze trui, dagzege voor Covi

Alessandro Covi heeft de twintigste etappe in de Giro d’Italia met aankomst bovenop de Passo Fedaia gewonnen. De Italiaan was op 53 kilometer van de meet weggereden uit de vroege vlucht en hield vervolgens knap stand. Jai Hindley reed op de slotklim weg bij Richard Carapaz en is de nieuwe rozetruidrager.



De beklimmingen van de Passo San Pellegrino, Passo Pordoi en de Passo Fedaia zorgden ervoor dat de voorlaatste dag in de Giro d’Italia een loodzware werd. Hindley deed in de slotkilometers alles wat hij kon om Richard Carapaz de leiderstrui afhandig te maken en slaagde daar dus uiteindelijk ook in.

Voordat deze aanvallen plaatsvonden, moesten de overgebleven renners eerst nog een kilometer of 150 door de Alpen rijden. Een kopgroep reed al vroeg in de etappe weg en de renners in deze groep wisten al vrij snel dat zij met elkaar om de dagzege zouden strijden. Dries De Bondt en Chris Juul-Jensen zaten niet in deze vroege vlucht, alhoewel zij aan het begin van de etappe wel gretig aan het front van de wedstrijd te zien waren.

Kopgroep met onder meer Van der Poel, Arensman, Vansevenant

Wie er wel mee waren? Natuurlijk Mathieu van der Poel, die eigenlijk wilde sparen voor de afsluitende tijdrit van zondag, Andrea Vendrama, Domen Novak, Lennard Kämna, Edoardo Zardini, Gijs Leemreize, Sam Oomen, Sylvan Moniquet, Antonio Pedrero, Davide Ballerini, Mauri Vansevenant, Thymen Arensman, Giulio Ciccone, Alessandro Covi en Davide Formolo. Geen van hen bleek een gevaar voor het algemeen klassement; Kämna was op ruim 42 minuten de best geplaatste renner.

Geruime tijd bleef de kopgroep vervolgens intact. Op de Passo San Pellegrino, en ook op grote delen van de Passo Pardoi. Vendrame moest op deze klim als eerste afhaken, Van der Poel, Leemreize en Vansevenant volgden niet veel later na een versnelling van Zardini.

Lange solo Covi

Covi zou er uiteindelijk alleen vandoor gaan. De Italiaan zette op 53 kilometer van de streep zijn solo in. Novak, Kämna, Pedrero, Arensman, Ciccone en Formolo zouden een achtervolgende groep vormen, die steeds verder op achterstand werd gereden.

Covi pakte eerst de Cima Coppi en leek later ook hard op weg naar de dagzege. Op de Passo Fedaia kon hij namelijk zijn voorsprong aanvankelijk prima verdedigen. Toch leek hij op vijf kilometer in te storten; Novak kwam nog verrassend hard opzetten vanuit de achtergrond. De Sloveen kreeg de laatste dertig seconden echter niet meer dicht, waardoor de Italiaan alsnog met de rit aan de haal ging.

Hindley kraakt Carapaz en gaat de Giro winnen

Daarna was het wachten op de klassementsrenners. Op vier kilometer van de streep volgde dan eindelijk de eerste aanval van Hindley, die slim gebruik kon maken van Kämna, die zich af had laten zakken voor zijn Australische kopman.

Landa kraakte, maar Carapaz kon nog soepel mee. Althans, zo leek het. Even later moest de leider alsnog kraken. De Giro stond op zijn kop, want door het passen van Carapaz neemt Hindley de roze leiderstrui over van de Ecuadoraan. Carapaz zou uiteindelijk meer dan een minuut toegeven op de Australiër.