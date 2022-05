Giro 2022: Elf renners keren terug naar Passo del Bocco, waar Wouter Weylandt overleed

De twaalfde etappe van de Giro d’Italia zal een bijzondere rit worden. Voor het eerst sinds Wouter Weylandt er 2011 in de afdaling het leven liet, keert de Ronde van Italië terug naar de Passo del Bocco. Elf renners, die er in 2011 bij waren, keren elf jaar na dato terug naar die plek.

“Het is raar om te beseffen dat de Giro daar opnieuw zal passeren”, vertelt Elke Weylandt, de zus van Wouter en tegenwoordig werkzaam bij Trek-Segafredo, in een podcast van Sporza. “Ik kan alleen maar denken aan de renners die mijn broer goed hebben gekend en nu in de Giro rijden. Voor hen zal het een speciaal moment zijn om voorbij dat punt te rijden.”

“Mijn eerste reactie was: moet dat nu echt?”, aldus Elke. “Ik snap wel dat ze op een gegeven moment die berg weer in het parcours steken. Ik neem dat niet verkeerd op. Maar die berg zal voor ons altijd een vermaledijde plek blijven, een plek met veel emoties. Ik weet nog niet of ik naar de uitzending zal kijken. Waarschijnlijk wel, maar het zal sowieso een rare dag worden.”

Het rugnummer 108 dat Wouter Weylandt droeg in de Giro d’Italia wordt sindsdien niet meer uitgedeeld. Dit jaar is Diego Rosa van EOLO-Kometa de renner die met 109 koerst.

Dario Cataldo en Addy Engels

Twaalf renners die in 2011 de Giro d’Italia reden, stonden twee weken geleden ook in Boedapest aan de start van de Giro. Een daarvan is Michael Mørkøv, maar hij is ondertussen afgestapt vanwege ziekte. Onder de andere elf zien we onder meer Mark Cavendish, Jos van Emden, Vincenzo Nibali, Richie Porte, Domenico Pozzovivo en Diego Ulissi.

Daarnaast zijn veel renners die meereden in de Giro van 2011 inmiddels op een andere manier werkzaam in de wielrennerij. Zo was Addy Engels destijds als renner actief bij Quickstep en is hij nu ploegleider van dienst bij Jumbo-Visma. Engels en Cataldo waren trouwens in 2010 nog ploegmaat van Wouter Weylandt bij Patrick Lefevere.

Renners die in 2011 en 2022 de Giro d’Italia reden

Dario Cataldo (toen Quickstep, nu Trek-Segafredo)

Mark Cavendish (toen HTC-Highroad, nu Quick-Step-Alpha Vinyl)

Mikaël Cherel (toen AG2R La Mondiale, nu AG2R Citroën)

Alessandro De Marchi (toen Androni Giocattoli, nu Israel-Premier Tech)

Jos van Emden (toen Rabobank, nu Jumbo-Visma)

Ignatas Konovalovas (toen Movistar, nu Groupama-FDJ)

Sacha Modolo (toen Colnago-CSF Inox, nu Bardiani-CSF-Faizanè)

Michael Mørkøv (toen Saxo Bank-Sungard, nu Quick-Step-Alpha Vinyl)

Vincenzo Nibali (toen Liquigas-Cannondale, nu Astana Qazaqstan)

Richie Porte (toen Saxo Bank-Sungard, nu INEOS Grenadiers)

Domenico Pozzovivo (toen Colnago-CSF Inox, nu Intermarché-Wanty-Gobert)

Diego Ulissi (toen Lampre-ISD, nu UAE Emirates)