Giro 2022: Arnaud Démare sprint in Cuneo naar derde etappezege

Arnaud Démare heeft de dertiende etappe van de Giro d’Italia achter zijn naam gezet. Nadat pas in de laatste kilometer een kopgroep met vier man was bijgehaald, haalde de Franse kopman van Groupama-FDJ in Cuneo in de massasprint zijn derde zege van deze ronde binnen. Phil Bauhaus werd tweede, Mark Cavendish derde. Juan Pedro López kwam in het peloton over de aankomst en behield de roze leiderstrui.

De dertiende etappe ging van start in een iconische plaats in het wegwielrennen. In San Remo ligt normaal gesproken de finish van Milaan-San Remo, maar vandaag begon daar de rit naar Cuneo. Het peloton volgde aanvankelijk in tegengestelde richting de finale van La Classicissima, maar liet de Poggio en de Cipressa links liggen. Nog voor de drie Capo’s, ging de route noordwaarts naar de Colle di Nava, de enige serieuze klim van de dag. Uiteindelijk kwam de koers via de Povlakte in Cuneo aan, waarbij voor de sprintersploegen genoeg tijd was om alles bij elkaar te brengen en de kopmannen in stelling te brengen: het was voorlopig de laatste kans voor de snelle mannen.

Even na half twee werd de wedstrijd op gang gebracht en meteen waren daar versnellingen vanuit het peloton. Een groep met zeven man reed weg, maar Groupama-FDJ, de formatie van Arnaud Démare, was niet tevreden en reed het gat dicht. Na ongeveer tien kilometer kwam een kopgroep met vijf man renners tot stand die wél de ruimte kreeg. De Nederlanders Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) sloegen de handen ineen met de Fransman Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) en de Italianen Filippo Tagliani (Drone Hopper) en Mirco Maestri (EOLO-Kometa).

Bardet, vierde in het klassement, geeft ziek op

Tagliani, verwikkeld in de strijd om het tussensprint- en Fuga Bianchi-klassement, won de eerste tussensprint vóór Van den Berg en Eenkhoorn. Toen de weg op de Colle di Nava omhoog begon te lopen, moest de Italiaan van Drone Hopper-Androni Giocattoli eraf. De overige vier koplopers reden samen door en kwamen met zes minuten voorsprong over de top: Eenkhoorn als eerste, vóór Prodhomme, Maestri en Van den Berg. Ondertussen raakte de Giro Romain Bardet kwijt. De Franse klimmer van Team DSM, vierde in het algemeen klassement, was gisteren ziek geworden en kon de wedstrijd niet langer voortzetten.

De kopgroep bleef goed samenwerken en naarmate de kilometers wegtikten, ging het er steeds rooskleuriger uitzien voor het viertal. Op veertig kilometer van de finish hadden de vluchters nog altijd ruim vier minuten voorsprong en het werd niet makkelijk om ze terug te halen. De ploegen van de sprinters bleven er echter in geloven, maar ze moesten er hard voor werken. In de laatste twintig kilometer speelde ook de wind een rol. Het peloton brak, waarbij onder anderen Richie Porte en Simon Yates achteropraakten. De strijd om de etappezege zou spannend worden, want op tien kilometer van de streep was het verschil teruggelopen tot onder de minuut.

Zouden de vluchters het halen, of ging de overwinning toch naar een sprinter? In de laatste twee kilometer begonnen de koplopers te denken aan de overwinning en wilde niet iedereen meer zijn kopbeurten doen. Op 1,4 kilometer van de streep sprong Van den Berg weg, maar zijn landgenoot Eenkhoorn reed het gat dicht met Maestri en Prodhomme in zijn wiel. Onder de rode vod bedroeg het verschil nog maar negen seconden en dat was te weinig voor de vier man van voren. Maestri probeerde het nog met een ultieme poging, maar de Italiaan werd voorbij gestormd door de snelle mannen. Uiteindelijk beschikte Démare over het beste eindschot.