Giro 2022: Alpecin-Fenix presenteert paarse fiets voor Mathieu van der Poel

Na drie dagen kwam de roze droom van Mathieu van der Poel dinsdag ten einde op de Etna. De kopman van Alpecin-Fenix moest zich na afloop toch melden op het Giro-podium, omdat hij de leider is in het puntenklassement. Dus rijdt Van der Poel in de vijfde etappe in het paars én op een nieuwe fiets.

Alpecin-Fenix heeft namelijk een paarse Canyon Aeroad CFR, die perfect past bij zijn paarse puntentrui, klaargezet voor de Nederlander. Het Belgische ProTeam presenteert de fiets als ‘La Bici Ciclamino’ op sociale media. De afgelopen dagen reed Van der Poel op knalroze fietsen de individuele tijdrit en de etappes naar Balatonfüred en de Etna.

Overigens is het puntenklassement geen concreet doel voor MVDP. “Nu heb ik mijn focus op de komende dagen gericht”, zei hij op de Etna. “Het hoofddoel is ritzeges. Ik heb de paarse puntentrui niet als doel, maar als ik er goed voor sta in de slotweek dan kan ik er voor gaan.”

🇮🇹 #Giro La Bici Ciclamino 💜 As leader of the points classification at the @giroditalia @mathieuvanderpoel deserves a fitting @canyon #Aeroad CFR in stunning #ciclamino, don't you think? Such an iconic colour! 😍 pic.twitter.com/6wztwdmCer — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 11, 2022