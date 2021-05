Giro 2021: Voorbeschouwing sprintetappe naar Verona

In de dertiende etappe van deze Giro d’Italia staat een volledig vlakke rit op de planning. De 198 kilometer lange rit is zo plat als een pannenkoek en draait daarmee ongetwijfeld uit op een massasprint. Wie is bij afwezigheid van Caleb Ewan en Tim Merlier de snelste sprinter van dit peloton? Het is de laatste echte kans voor de snelle mannen deze Giro! WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Op de 36ste verjaardag van Mark Cavendish vertrekt het Giropeloton uit Ravenna, een stad in het noordoosten van Italië. The Manx Missile won in 2011 nog een Girorit in Ravenna, voor Davide Appollonio en Alessandro Petacchi.

Naast dat Ravenna vaak diende als finishplaats, vertrok het roze circus hier ook al eerder. Voor het laatst gebeurde dit in 2019, toen stond er eveneens een vlakke etappe op de planning maar lag de finish in Modena. Die rit werd gewonnen door niemand minder dan Arnaud Démare.

Vanuit de start in Ravenna is het iets minder dan 67 kilometer in noordwestelijke richting tot de stad Ferrara. Deze stad is de geboorteplaats van Michele Ferrari, de sportarts die een levenslange schorsing opliep na zijn dopingpraktijken met Lance Armstrong. In Ferrara ligt de eerste tussensprint op de renners te wachten, en voor de kandidaten voor het puntenklassement een kans om nog wat extra punten te sprokkelen.

Het parcours loopt na de eerste tussensprint verder in noordwestelijke richting. Als er uiteindelijk 144 kilometer op de teller staat, is het tijd voor de volgende tussensprint. Deze keer zijn er bonificatieseconden (respectievelijk 3, 2 en 1 seconde) te verdienen in het dorpje Bagnolo San Vito.

Vanaf dit punt is het nog ruim vijftig kilometer tot de streep in Verona. In deze stad was de Giro d’Italia voor het laatst in 2019, tijdens de slottijdrit van die editie. Chad Haga won die etappe, terwijl Richard Carapaz zijn klassement veiligstelde.

In de finale is het behoorlijk rechttoe rechtaan. In de laatste vier kilometer zitten nauwelijks bochten. Net na de boog van de drie kilometer ligt een rotonde en ook op ongeveer 600 meter van de finish ligt nog een kleine bochtencombinatie. Voor de rest is het immer geradeaus, zoals de Duitsers zouden zeggen. Niets lijkt een koninklijke massasprint in de weg te staan.

Start: 12.25 uur in Ravenna

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur in Verona

Afstand: 198 kilometer

Favorieten

Tim Merlier won de eerste sprintetappe van deze Giro, Caleb Ewan won de twee massasprints daarna en in Foligno was Peter Sagan de beste in een sprint van een peloton zonder de pure sprinters. Van die drie is momenteel alleen Sagan nog in koers. Ewan stapte af met knieproblemen, terwijl Merlier oververmoeid was na tien dagen in zijn eerste grote ronde.

En als we naar de rest van het parcours van de Giro d’Italia kijken? Mogelijk biedt de vijftiende rit naar Gorizia nog een kans, maar met twee serieuze heuveltjes in de laatste twintig kilometer lijkt dat vooral een Sagan-etappe. En voor de rest is het bergen, bergen, bergen, heuvels, bergen en een afsluitende tijdrit. Kortom, het is nu of nooit voor de pure sprinters. Dus reken maar dat Qhubeka ASSOS, Jumbo-Visma, Cofidis, UAE Emirates, Israel Start-Up Nation en mogelijk BORA-hansgrohe de boel gaan controleren.

De eerste naam die ons te binnen schiet, is die van Giacomo Nizzolo. De Europees kampioen van Qhubeka ASSOS ging op weg naar Foligno strijdend ten onder, nadat hij op een van de laatste heuvels gelost werd. Vervolgens reden BORA-hansgrohe en Israel Start-Up Nation hem de vernieling in. Nizzolo zal daarom maar wat graag revanche nemen. Al zijn tweede plaatsen zijn reeds aangehaald, wordt het dan nu eens tijd voor die ritzege in de Giro? Zonder Ewan en Merlier moet het lukken. En door de ritzege van ploeggenoot Mauro Schmid zal er wat druk van zijn schouders zijn gevallen.

Opnieuw zal Peter Sagan zich smijten in de massasprint. In een flink uitgedund pak behoort hij tot de snelsten, dat bewees hij daags voor de rustdag maar weer. In een koninklijke massasprint komt de Slowaak van BORA-hansgrohe normaliter tekort, maar nu de twee snelsten van het pak ontbreken, liggen er kansen. In eerdere vlakke massasprints werd Sagan al vijfde en vierde, dus hij zit er dicht bij. Bovendien is Sagan nog altijd de leider in het puntenklassement en met 50 punten aan de streep staat er veel op het spel voor de paarse trui.

Fernando Gaviria komt er steeds beter door in deze Giro d’Italia. Hij zat al eens mee in een ontsnapping en werd in de rit naar Foligno alleen geklopt door Sagan. De Colombiaan van UAE Emirates werd in de andere sprintetappes (met uitzondering van de tweede rit waarin hij bijna viel) achtereenvolgens zevende, vijfde en zesde. Gaviria kan in de finale rekenen op zijn landgenoot Juan Sebastián Molano, die zich al vaak heeft laten tonen als lead-out. In Foligno deed Molano uitstekend werk en mocht hij dat opnieuw kunnen doen, dan kan Gaviria daar zeker van profiteren.

Schiet Dylan Groenewegen in de dertiende etappe dan eindelijk raak? De sprinter van Jumbo-Visma heeft de laatste dagen moeten overleven, in de wetenschap dat in Verona een nieuwe kans wacht. Tot nu toe heeft Groenewegen drie keer meegesprint deze Giro. In Novara werd hij vierde, in Cattolica achtste en in Termoli zevende. De power leek er in het begin nog goed op te zitten bij de Amsterdammer. Weet hij die te hervinden, dan is het de uitgelezen kans na zijn schorsing weer eens te winnen. De trein van Jumbo-Visma bestaat uit Jos van Emden, Edoardo Affini en David Dekker.

Israel Start-Up Nation zal in de massasprint rekenen op Davide Cimolai. De Italiaan werd deze ronde al twee keer tweede en een keer derde. Rap is Cimolai zeker, maar hij moet het vaak toch hebben van een lastige etappe. Patrick Bevin zou hem moeten kunnen bijstaan in de finale. Cofidis rekent ook op een thuisrijder en dat is Elia Viviani. Hij was al twee keer derde en een keer vierde. In Foligno leek er een grote kans voor Viviani, maar kwam hij niet verder dan een negende plaats. Mocht hij winnen, dan betekent dat zijn zesde ritzege ooit in de Giro d’Italia.

Matteo Moschetti is de Italiaanse hoop van Trek-Segafredo. De 24-jarige spurter werd in de vlakke etappes achtereenvolgens zesde, zesde en vierde. Kan hij zichzelf na bijna twee weken Giro overtreffen en de concurrentie het zwijgen opleggen? Team DSM rekent als WorldTour-ploeg dan weer op Max Kanter. De Duitser zat in de rit naar Foligno goed mee, maar viel op een kilometer van de finish. Een goede uitslag zat er daardoor niet meer in voor Kanter.

Als we kijken naar sprinters van de tweede lijn, dan komen we al snel uit bij Intermarché-Wanty-Gobert. De Belgische formatie kan met Andrea Pasqualon en Riccardo Minali twee man uitspelen. Eerstgenoemde behaalde al twee ereplaatsen en lijkt het speerpunt. Filippo Fiorelli is dan weer de sprinter van dienst bij Bardiani-CSF-Faizanè. Hij werd al eens zevende en negende in massasprints deze Giro.

Alpecin-Fenix zou het zonder Merlier op de aanval kunnen gooien, maar mochten ze gaan sprinten dan kijken we naar Alexander Krieger of Gianni Vermeersch. Andrea Vendrame en Lawrence Naesen zijn twee outsiders van AG2R Citroën.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giacomo Nizzolo

*** Peter Sagan, Fernando Gaviria

** Dylan Groenewegen, Davide Cimolai, Elia Viviani

* Matteo Moschetti, Max Kanter, Andrea Pasqualon, Filippo Fiorelli

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De renners wacht uitstekend koersweer vrijdag. In startplaats Ravenna is het zonnig en ongeveer 25 graden Celsius, bij een wind die met windkracht 3 uit west-zuidwestelijke richting komt. Dat weer is in Verona niet veel anders, al kan het zijn dat er wat meer bewolking voor de zon schuift. De kans op neerslag is nul, verwacht Buienradar.

De etappe is in zijn geheel te volgen via Eurosport. De tv-uitzending op Eurosport 1 begint om 12.20 uur, vlak voor de start van de rit. Online is vanaf dan alles te zien, zonder onderbrekingen.