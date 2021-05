Giro 2021: Voorbeschouwing etappe achttien van Rovereto naar Stradella

De achttiende etappe van de Giro d’Italia vertrekt op donderdag 27 mei in Rovereto en finisht maar liefst 231 kilometer verderop, in het dorp Stradella. Het parcours is zo goed als vlak, maar in de finale wachten toch nog een aantal korte, geniepige klimmetjes. Wordt het een laatste keer sprinten of vieren de vluchters nogmaals feest? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Rovereto is de plek waar vandaag het peloton op gang geschoten wordt. Deze stad ligt op een steenworp afstand van het Gardameer, het grootste meer van Italië en tevens populaire vakantiebestemming van veel Nederlanders en Belgen. Na de neutrale zone in Rovereto volgt het parcours de autostrada in zuidelijke richting, dwars door de streek die wielervolgers wellicht kennen van de Giro del Trentino.

Trentino is tevens de geboortestreek van de gebroeders Francesco en Aldo Moser. Oud-kampioen Francesco (Girowinnaar in 1984) bestiert overigens tegenwoordig in het berg- en rotsachtige Trentino op zo’n 35 kilometer ten noorden van de startplaats de wijngaard van zijn familie.

In het eerste deel van de etappe volgen de renners de loop van de Adige-rivier. Na 62 kilometer rijdt de meute onder de stadspoort van Peschiera del Garda, een leuk havenplaatsje aan de zuidkant van het Gardameer. Daarna volgen maar liefst 130 nagenoeg biljartvlakke kilometers. De renners kunnen zich vergapen aan enkele aardige. Op 97 kilometer van de streep krijgen we in de vioolstad Cremona een tussensprintje, daarna zet de meute onder meer via Piacenza – waar de vierde etappe van de Giro begon – koers richting Stradella.

Met 196 kilometer in de benen begint de finale. Het peloton is dan al in de buurt van de finishplaats, maar er staan dan nog 35 kilometer met daarin vier heuveltjes op het programma. Aartsmoeilijk wordt het niet, maar na een lange rit als deze en bijna drie weken koers achter de rug, is iedere meter omhoog er één teveel. Zeker voor het nog aanwezige sprintersgilde, dat toch al serieus is uitgedund.

De Montù Beccaria (3,4 km à 4,1%) is de eerste helling. Na een afdaling volgt de beklimming naar Castana, de eerste en enige gecategoriseerde beklimming van de dag. Dit pukkeltje van 5,3 km à 3,9% vinden we in het rondeboek terug als een klim van vierde categorie. Klein bier dus vergeleken bij wat nog moet komen in het restant van de Giro.

Hierna volgen er nog klimmetjes bij respectievelijk Cigognola (1,4 km à 7,5%) en Caneto Pavese (2,6 km à 5,7). Diep in de finale zijn er nog bonusseconden te verdienen bij de tussensprint in Broni, maar of de klassementsmannen zich hier druk om kunnen maken?

Op de top van het laatste klimmetje is het in ieder geval nog maar een kilometer of vijf in dalende lijn richting het centrum van Stradella. In 1994 finishte de Giro hier voor het laatst, toen werd er gesprint om de zege. De Brit Maximilian Sciandri won toen voor Fabio Fontanelli en Enrico Zaina.

Start: 11.35 uur in Rovereto

Finish: tussen 16.59 en 17.31 uur in Stradella

Afstand: 231 km (inclusief neutrale zone)

Favorieten

Had de veelgeprezen poeet William Shakespeare nog geleefd, dan had hij ongetwijfeld het volgende over de etappe te zeggen: To sprint or not to sprint; that is the question. Wel, William, het kan wat ons betreft twee kanten op. Zo valt er zeker iets te zeggen voor een massasprint. En bij dit scenario kijken we vooral naar Peter Sagan. De leider in het puntenklassement zou de heuveltjes wel moeten kunnen verteren (sterker nog: soms maakt hij daar juist het verschil) en aan de meet zou hij dan een van de snelsten moeten zijn, zo niet de allersnelste. Veel zal vermoedelijk afhangen van zijn ploeg: kunnen zij de meute controleren tijdens de langste etappe van de Giro?

Wellicht zouden we in deze etappe ook kunnen rekenen op renners als Fernando Gaviria, Davide Cimolai of Andrea Pasqualon. Maar gaat überhaupt het wel een sprint worden in de straten van Stradella? De finale leent zich immers ook voor het nodige aanvalswerk. Daarnaast is het niet voor het eerst dat een vlucht het zou halen, deze Giro. Daarom moeten we misschien eerder kijken naar de aanvallustigen. Misschien haalt de vroege vlucht het, misschien geeft een late aanval het sprintersgilde de nekslag.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan een Oscar Riesebeek, die in Gorizia al heel dichtbij een ritzege kwam in zijn eerste Ronde van Italië. Van Victor Campenaerts zal hij geen last meer hebben; de Belg die Riesebeek wist te kloppen is vanwege knieklachten afgestapt. Maar er zijn nog voldoende Belgische kapers op de kust. Quinten Hermans bijvoorbeeld. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert zat in de pittige bergrit naar Sega di Ala ook al mee in de ontsnapping, maar misschien is hij voor een tweede dag op rij in staat ten strijde te trekken. Het zal ons niet verbazen…

Nikias Arndt wist in 2016 de slotrit van de Ronde van Italië op zijn naam te schrijven. Een massasprint, nog wel. Nee, tegen een Sagan gaat de Duitser van Team DSM normaliter niet winnen, maar Arndt heeft nog altijd vrij rappe poten. Daarnaast heeft hij bewezen dat hij ook een klimmetje kan overleven. Het is een vrij ideaal profiel voor deze etappe. Wie weet kan hij na twee derde plaatsen nu een rit naar zijn hand zetten.

Van thusrijder Diego Ulissi hebben we deze Giro nog niet veel gezien, al gaf hij op weg naar Sega di Ala wel blijk van een prima vormpeil. UAE-ploegmakker Alessandro Covi kwam al wel zeer in de buurt van een ritzege. Doet hij nu beter dan zijn tweede plaats in Montalcino? Al lijkt een ritzege van Alberto Bettiol ons dan wel waarschijnlijker. Nu Carthy een hoop tijd heeft verloren zou hij misschien wel eens zelf zijn kans mogen gaan. Het zou hem in ieder geval gegund zijn.

EOLO-Kometa heeft al een ritzege binnen, dus hun Giro is al geslaagd. De oude krijger Francesco Gavazzi kwam er in Guardia Sanframondi ook in de buurt. Wie weet zou hij het in Stradella kunnen afmaken? Simone Consonni (Cofidis) bewees op terrein dat enigszins lijkt op de finale van de achttiende etappe ook wel wat klaar te kunnen spelen, terwijl Andrea Vendrame (AG2R Citroën) al een etappe wist te winnen.

Maar er zijn nog zoveel meer renners die het, mits de goden hen gunstig gezind zijn, kunnen afmaken in Stradella. Denk aan Bauke Mollema (inderdaad, we blijven hem noemen), Dries De Bondt, Edoardo Affini, Fabio Felline, Patrick Bevin, Giovanni Visconti, Stefano Oldani en Jan Tratnik. De keuze is weer reuze!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Peter Sagan

*** Alberto Bettiol, Jan Tratnik

** Quinten Hermans, Andrea Vendrame, Nikias Arndt

* Fernando Gaviria, Edoardo Affini, Alessandro Covi, Oscar Riesebeek

Weer en TV

Volgens de weersvoorspellingen wordt het aangenaam toeven op de Povlakte. De temperatuur schommelt zo tussen de 21 en 25 graden, terwijl er volgens de meeste meteorologische instituten amper wolken aan de lucht zullen staan. De wind komt uit het noordoosten, maar ook daar lijken de renners zich weinig zorgen over te mogen maken. Windkracht twee à drie stelt immers weinig voor.

De vijftiende etappe is vanaf 11.15 uur rechtstreeks te zien op Eurosport 1, met aansluitend de nabespreking in Kop over Kop in de Giro. Ook is de koers vanaf 11.15 uur live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.