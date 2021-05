Giro 2021: Voorbeschouwing bergrit naar de mythische Monte Zoncolan

In de veertiende etappe van deze Giro d’Italia staat een stevige bergrit op het programma. In de 205 kilometer lange rit beklimmen de renners twee serieuze bergen, met als finaleklapper de mythische Monte Zoncolan. Deelt Egan Bernal weer een gevoelige tik uit aan zijn concurrenten? We blikken uitgebreid vooruit!

Parcours

Voor de start van etappe veertien is het peloton neergestreken in Citadella, een stad op een klein uurtje rijden van Venetië. Vanaf de oude stadsmuren van Cittadella hebben de renners behoorlijk wat tijd om zich warm te fietsen, aangezien de eerste 75 kilometer zo goed als vlak is.

Als de renners een goede warming-up in de benen hebben, bevindt zich bij het Castello di Caneva de eerste hindernis van de dag. De klim naar dit middeleeuwse kasteel is 3,1 kilometer lang en stijgt met 4,6% gemiddeld, met uitschieters naar 19,8%. Op de top van deze klim van vierde categorie is het nog 127 kilometer tot de finish.

Na deze eerste hindernis is het zo goed als gedaan met het vlakke werk. Er volgen 57 licht glooiende kilometers waarna de renners aankomen bij de voet van de tweede gecategoriseerde klim. De Forcella Monte Rest gaat 11,5 kilometer lang met een gemiddelde van 6% omhoog en is daarmee een klim van de tweede categorie.

Als de eerste renners de top van de Forcella Monte Rest hebben bereikt is het nog 58 kilometer tot het einde. De afdaling is ongeveer vijftien kilometer lang, met twee korte klimmetjes nog bij de prijs inbegrepen. Hierna is het twintig kilometer lang glooiend, tot de tussensprint in Arta Terme.

Vijf kilometer na deze tussensprint staat de Monte Zoncolan de renners op te wachten. Deze mythische reus wordt in tegenstelling tot voorgaande keren nu vanuit Sutrio beklommen, in plaats van Ovaro. Dat doet echter niets af aan de zwaarte van de klim. Met een lengte van 13,1 kilometer en een stijgingspercentage van 8,9% gemiddeld is het nog steeds afzien tot en met de laatste meter.

Zeker voor de Monte Zoncolan geldt de uitdrukking ‘het venijn zit hem in de staart’. In de laatste drie kilometer komt het stijgingspercentage nog maar heel sporadisch onder de tien procent. Daartegenover staan pieken van meer dan twintig procent, met zelfs een uitschieter van liefst 27%. Zelfs voor de allerbeste klimmers in deze Giro is het kruipen geblazen in de laatste duivelse kilometers.

De Monte Zoncolan is al zeven keer eerder in het Giroparcours opgenomen. In 2018 was de machtige klim ook onderdeel van het percorso rosa. Toen was het Chris Froome die er met de bloemen vandoor ging om een aantal dagen later ook de roze trui mee naar huis te nemen. Dit jaar wordt de Zoncolan dus van een andere, iets minder zware kant, beklommen.

Normaal beklimmen de renners de klim in de Karnische Alpen vanuit Ovaro, maar nu gaat de organisatie voor een andere variant. De Monte Zoncolan wordt deze keer aangesneden vanuit Sutrio, net als tijdens de eerste keer in 2003. Achttien jaar geleden zagen we Gilberto Simoni hier in de roze leiderstrui naar de zege fladderen. Het was ook de laatste keer dat we Marco Pantani nog een glansrol zagen vertolken: de kale Italiaan eindigde na een sterke slotklim als vijfde.

Start: 11.25 uur in Cittadella

Finish: rond 17.15 uur op Monte Zoncolan

Afstand: 205 km

Favorieten

Winnen op de Monte Zoncolan: het is voor veel coureurs een utopie. Renners boven de zeventig kilo zullen toch al snel voelen dat ze te veel gewicht moeten meezeulen, zeker als de percentages in de dubbele cijfers schieten. Het is een aankomst voor pure berggeiten. Voor lichtgewichten. Of voor powerklimmers met de nodige explosiviteit. Voor renners als Egan Bernal, Simon Yates en Giulio Ciccone, om maar wat namen te noemen.

De grote vraag is alleen of er morgen überhaupt wel een klassementsrenner als eerste de top bereikt. We zien in deze Giro dat vroege vluchters vaak vooruit blijven en dat de klassementsteams niet echt bereid zijn om de hele dag op kop te sleuren voor een mogelijke ritzege. We verwachten zaterdag eigenlijk ook weer een strijd op twee fronten, gezien de dominantie van Egan Bernal en INEOS Grenadiers in de zwaardere etappes.

De Colombiaanse rozetruidrager is momenteel duidelijk de beste klimmer, maar zal zijn ploeg niet willen oproken voor een mogelijke tweede ritzege. Natuurlijk, winnen op de Zoncolan is mooi, maar voor Bernal is het nog belangrijker dat hij maandag over een sterke ploeg kan beschikken. Dan krijgen de renners een nog zwaardere bergrit voorgeschoteld over de Passo Fedaia, Pordoi en Passo Giau, op weg naar skioord Cortina d’Ampezzo.

Verder zullen ploegen als Astana-Premier Tech (voor Aleksandr Vlasov), Team BikeExchange (Simon Yates) en EF Education-Nippo (Hugh Carthy) geen zin hebben om de rode loper uit te rollen voor Bernal. We verwachten dan ook dat een sterke vluchtgroep een vrijgeleide krijgt voor de ritzege. De eerste naam die ons dan te binnen schiet, is Davide Formolo. De Italiaan van UAE Emirates staat op zeven minuten en is niet direct een gevaar voor Bernal en INEOS Grenadiers.

De Italiaan begon prima aan deze Giro, maar juist in de graveletappe ging het mis voor Formolo. De klimmer kwam op een van de eerste gravelstroken ten val en wist nooit meer echt in de koers te komen. Een geluk bij een ongeluk: Formolo zal nu wel wat meer ruimte krijgen in de etappe met finish op Monte Zoncolan. Mocht de coureur van UAE Emirates erin slagen om in de vlucht van de dag te komen, dan is hij altijd een van de beste klimmers in de kopgroep.

Een andere renner die we in de vlucht mogen verwachten, is Bauke Mollema. De Nederlander is naar deze Giro gekomen om etappes te winnen, maar tot nu toe loopt het nog niet echt gesmeerd. De renner van Trek-Segafredo heeft zich al enkele keren laten zien in de aanval, maar beschikte nog niet over de punch en de benen om het ook daadwerkelijk af te maken. De etappe naar de Zoncolan moet hem als pure klimmer echter nog beter liggen.

Ook George Bennett is, nu zijn klassement om zeep is, op jacht naar dagsucces in deze Giro. Zo was de Nieuw-Zeelandse kampioen donderdag nog in de aanval in de etappe naar Bagno di Romagna. Bennett eindigde toen als derde, wat voorlopig zijn beste uitslag is in deze Ronde van Italië. Kan hij zaterdag nog twee plekken beter doen? “Ik denk dat de etappes in het hooggebergte meer kansen bieden. Dan gaat het meer om de vorm van de dag”, aldus Bennett.

Bennett is overigens niet de enige renner van Jumbo-Visma die met ambitie aan de start zal staan van de Zoncolan-etappe. Koen Bouwman is ook uitstekend op dreef deze Giro, wat hij onder meer liet zien in de etappe naar Campo Felice. Toen duurde de rit tweehonderd meter te lang, aangezien Bouwman en Geoffrey Bouchard in extremis werden voorbijgesneld door de ontketende Egan Bernal. Misschien volgt zaterdag wel een nieuwe kans voor Bouwman.

Een andere renner die we kunnen opschrijven voor de vroege vlucht: Harm Vanhoucke. De Belg van Lotto Soudal was immens ontgoocheld na de graveletappe naar Montalcino. Vanhoucke was mee in de vroege vlucht en voelde zich de sterkste renner van de kopgroep. Een valpartij en een fietswissel gooide roet in het eten en dus moest hij genoegen nemen met een derde plaats. De jonge klimmer zal zaterdag dus gebrand zijn op sportieve revanche en dat maakt hem extra gevaarlijk.

Het Spaanse Movistar zal moeten herbronnen, nu klassementskopman Marc Soler er niet meer bij is na een valpartij in etappe twaalf. Zonder de Catalaanse klimmer zal de equipe van Eusebio Unzué op jacht gaan naar dagzeges. De blauwe armada kan meerdere sterke klimmers meesturen in een kopgroep. Wij gaan voor Antonio Pedrero, de Spaanse klimmer die voor de Giro nog zijn topvorm etaleerde met een tweede plek in de Ronde van Asturië.

De 29-jarige Pedrero is geen veelwinnaar, maar is wel een ontzettend goede klimmer die in het verleden al vaker indruk wist te maken in de Giro d’Italia. We hoeven maar even terug te denken aan de Giro van 2019, toen Pedrero zich wist op te werken tot meesterknecht van latere eindwinnaar Richard Carapaz. Pedrero was toen bij momenten zelfs een van de betere klimmers in koers. Nu mag de Spanjaard het zelf proberen als rittenkaper.

Formolo zal waarschijnlijk wel enige vrijheid krijgen van de mannen van INEOS Grenadiers, maar de vraag is of dit ook het geval is voor Dan Martin. De Ier mikt na tijdverslies in de graveletappe op ritwinst en zal wellicht proberen om mee te gaan met een vroege vlucht. De renner van Israel Start-Up Nation staat alleen nog altijd op slechts zeven minuten van het roze. Martin is dus nog altijd een gevaar voor het algemeen klassement en dat hypothekeert zijn kansen voor rit veertien.

Andere renners om in de gaten te houden, mocht een grote vluchtgroep wegblijven, zijn Ruben Guerreiro en Simon Carr (EF Education-Nippo), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Harold Tejada (Astana-Premier Tech), Einer Rubio en Dario Catalado (Movistar), Felix Großschartner en Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe), Victor Lafay (Cofidis), Jefferson Cepeda (Androni-Giocattoli-Sidermec), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) en natuurlijk bergkoning Geoffrey Bouchard namens AG2R Citroën.

Bij renners als Guerreiro, Carr en Tejada moeten we ons wel afvragen of ze zaterdag wel de ruimte krijgen om op jacht te gaan naar ritwinst, aangezien het bij ploegen als EF Education-Nippo en Astana-Premier Tech toch vooral gaat om het grotere plaatje: een klassement rijden met Hugh Carthy en Aleksandr Vlasov. Nu we het toch hebben over de klassementsrenners: we delen de laatste sterren uit aan enkele favorieten voor de eindzege.

Als de favorieten in aanmerking komen voor de dagoverwinning, dan moeten we vooral kijken naar Egan Bernal. Op basis van de laatste dagen mogen we ook Aleksandr Vlasov en Hugh Carthy niet uitvlakken. Zeker Carthy houdt van loeisteile beklimmingen, getuige zijn zege op de Alto de l’Angliru in de voorbije Vuelta a España. Emanuel Buchmann was een van de betere renners in de gravelrit en ook Simon Yates begint beter en beter te rijden.

Verder is het uitkijken naar Giulio Ciccone. Kan de aanvalslustige klimmer van Trek-Segafredo zich revancheren voor zijn mindere dag in de Strade-etappe? En is Tobias Foss in staat om de betere klimmers te volgen op de Zoncolan? Slaagt Damiano Caruso erin om zijn voorlopige derde plaats in het klassement vast te houden? En wat kunnen we tot slot verwachten van Remco Evenepoel? Het is voor de Belg opnieuw een flinke test na zijn lange periode van inactiviteit.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Davide Formolo

*** Bauke Mollema, George Bennett

** Koen Bouwman, Harm Vanhoucke, Antonio Pedrero

* Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Simon Yates, Hugh Carthy

Giro 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In Cittadella, de startplaats van de veertiende etappe, vertrekken de renners onder een licht wolkendek. Onderweg is er kans op enkele regenbuien. De gemiddelde temperatuur zal tegen de middag schommelen rond de achttien graden Celsius, al belooft het op de top van Forcella Monte Rest en de Monte Zoncolan zeer fris te worden.

De veertiende etappe is in zijn geheel te volgen via Eurosport. De tv-uitzending op Eurosport 1 begint om 11.20 uur, vlak voor de start van de rit. Online is vanaf dan alles te zien, zonder onderbrekingen.